Забайкальца оштрафовали на миллион за дискредитацию армии

Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края. Администратор интернет-сообщества «Я живу в руинах» Петр Мыльников оштрафован за публикацию «сфальсифицированных текстовых документов» о событиях на Украине на 1 млн рублей.







Как сообщает «КоммерсантЪ» , Петра Мыльникова из Забайкалья суд 31 мая признал виновным по первой, самой «легкой», части ст. 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Она предполагает наказание в виде штрафа от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы до трех лет.

«Как установлено следствием и судом, в марте 2022 года Мыльников, являясь администратором публичной группы в одном из мессенджеров, дважды размещал в группе заведомо ложную информацию под видом достоверной,— заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета.— Кроме того, подсудимый размещал в этой же группе комментарии по поводу указанной темы».Речь идет об интернет-сообществе «Я живу в руинах». Сам господин Мыльников ранее признал вину и даже записал видео с извинениями: «Зря это сделал. Вообще, это неправильно».Издание «Чита.ру» приводит официальное заявление регионального управления ФСБ (курировала расследование) о том, что Петр Мыльников «публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине».«Своими действиями он хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом»,— говорится в сообщении, которое цитирует «Чита.ру».Петр Мыльников стал первым, кому вынесен приговор по ст. 207.3 УК РФ, заявили опрошенные «Коммерсантом» юристы. На данный момент правозащитникам известно о 52 уголовных делах, возбужденных за «публичную дискредитацию армии» по этой норме.Напомним, статья введена в УК 4 марта; вторая часть предусматривает в качестве наказания до 10 лет колонии, если публичная дискредитация осуществлялась в том числе «по мотивам ненависти» или «с использованием служебного положения»; третья часть предусматривает до 15 лет лишения свободы, если те же действия «повлекли тяжкие последствия» для граждан или имущества.Фигурантами уголовных дел о «дискредитации армии» уже стали популярный кулинарный блогер Вероника Белоцерковская, политик Владимир Кара-Мурза, журналист Александр Невзоров (последние два внесены Минюстом в реестр иноагентов), петербургская художница Александра Скочиленко (содержится в СИЗО и обвиняется в «дискредитации» за замену ценников в одном из магазинов на листовки об обстреле Мариуполя), а также сотрудник московского полицейского главка Сергей Клоков.1 июня Мещанский районный суд Москвы рассмотрит уже новое уголовное дело о «дискредитации армии», фигурантами которого являются муниципальные депутаты Москвы Елена Котеночкина (покинула РФ до предъявления обвинений) и Алексей Горинов (содержится в СИЗО). Оба участвовали в заседании совета депутатов, где обсуждался «план досуга» москвичей в период проведения «специальной военной операции», и оба выступили с резкой критикой внешней политики России.Фото: «Номер один»