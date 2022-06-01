Более 150 молодых деревьев высадили в парке «Железнодорожников» в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники ВСЖД высадили более 150 деревьев в обновленном парке «Железнодорожников», молодые насаждения появились в дополнение к деревьям, посаженным в ходе благоустройства территории, сообщили в пресс-службе магистрали.Сосны и рябины в парк были привезены из Заиграевского района Бурятии. Эти деревья росли в полосе отвода магистрали, поэтому подлежали вырубке. Благодаря железнодорожникам, насаждения обрели новый дом.Напомним, что парк был торжественно открыт после благоустройства, проведенного за счет средств РЖД, 6 мая 2022 года. В ходе реконструкции вместо аварийных и сухостойных растений на территории парка было высажено более 250 молодых саженцев: сосны, ели, сирени, спиреи, дерены и казацких можжевельников. Для наилучшего развития насаждений в парк было завезено более 4,5 тыс кубометров растительного грунта, а также обустроена система летнего водопровода.Фото: ВСЖД