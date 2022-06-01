Общество 01.06.2022 в 09:16

Более 150 молодых деревьев высадили в парке «Железнодорожников» в Улан-Удэ

Работу по дальнейшему озеленению парка железнодорожники планируют вести  регулярно
A- A+
Текст: Номер один
Более 150 молодых деревьев высадили в парке «Железнодорожников» в Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники ВСЖД высадили более 150 деревьев в обновленном парке «Железнодорожников», молодые насаждения появились в дополнение к деревьям, посаженным в ходе благоустройства территории, сообщили в пресс-службе магистрали.

Сосны и рябины в парк были привезены из Заиграевского района Бурятии. Эти деревья росли в полосе отвода магистрали, поэтому подлежали вырубке. Благодаря железнодорожникам, насаждения обрели новый дом.


Напомним, что парк был торжественно открыт после благоустройства, проведенного за счет средств РЖД, 6 мая 2022 года. В ходе реконструкции вместо  аварийных и сухостойных растений на территории парка было высажено более 250 молодых саженцев: сосны, ели, сирени, спиреи, дерены и казацких можжевельников. Для наилучшего развития насаждений в парк было завезено более 4,5 тыс кубометров растительного грунта, а также обустроена система летнего водопровода.


Фото: ВСЖД

Теги
город озеленение ВСЖД

Все новости

Бурятию раскрасили по алиментам
01.06.2022 в 10:18
«Золотая маска»
01.06.2022 в 10:00
На Украине погиб «самый храбрый и лучший бурят»
01.06.2022 в 09:56
В Бурятии сгорела школа, где учились трое детей
01.06.2022 в 09:23
Более 150 молодых деревьев высадили в парке «Железнодорожников» в Улан-Удэ
01.06.2022 в 09:16
Забайкальца оштрафовали на миллион за дискредитацию армии
01.06.2022 в 07:58
В Бурятии сократилось число ломбардов
01.06.2022 в 06:00
Владимир Путин обсудил с Алексеем Цыденовым его дальнейшую работу в Бурятии
31.05.2022 в 21:12
В Бурятии ищут способы снизить вред от сточных вод для Байкала
31.05.2022 в 20:24
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении четырех членов наркобанды
31.05.2022 в 18:38
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
Бурятию раскрасили по алиментам
Карта республики разбита цветовым индикатором  по количеству исполнительных производств
01.06.2022 в 10:18
«Золотая маска»
Все еще блуждаете по Сети в поисках тренингов как стать успешным и начать много зарабатывать?
01.06.2022 в 10:00
Забайкальца оштрафовали на миллион за дискредитацию армии
Это первый в России приговор за распространение ложных сведений о ВС РФ
01.06.2022 в 07:58
В Бурятии ищут способы снизить вред от сточных вод для Байкала
Состоянием озера озаботились в Народном Хурале
31.05.2022 в 20:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru