Общество 01.06.2022 в 10:18

Бурятию раскрасили по алиментам

Карта республики разбита цветовым индикатором  по количеству исполнительных производств
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Текст: Номер один
Бурятию раскрасили по алиментам
В службе судебных приставов Бурятии в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» составили алиментную карту региона,  на которой все районы Бурятии обозначены цветовым индикатором. По количеству исполнительных производств муниципальные образования разделены на четыре группы, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Красным цветом на карте окрашены три района с наибольшим количеством алиментообязанных должников от 300 до 600. Лидером в алиментном антирейтинге является Кабанский район. Здесь проживает 566 неплательщиков алиментов. На втором и третьем местах расположились Заиграевский и Прибайкальский районы. Количество производств в этих районах составляет 401 и 315 соответственно.

Территория районов республики, где количество варьируется от 200 до 300 производств, окрашена на карте синим цветом. В эту цветовую категорию попали Селенгинский, Северо-Байкальский, Баргузинский, Иволгинский, Бичурский и Кяхтинский районы.

Семь районов республики, в которых количество производств в диапазоне от 100 до 200, обозначены зеленым цветом. Это Мухоршибирский, Джидинский, Хоринский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Баунтовский районы.

И в последнюю четвертую группу с наименьшим показателем до 100 исполнительных производств вошли 4 района – Еравнинский, Кижингинский, Закаменский и Курумканский. Эта группа окрашена в желтый цвет.

В Улан-Удэ в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей находится около трех тысяч производств. В столице республики сосредоточены все исполнительные производства по трем районам города.

«Алиментная карта наглядно показывает, в каких районах имеются серьезные проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Это один из способов, когда мы пытаемся обратить внимание общественности на эту проблему. Вместе с этим мы призываем алиментообязанных родителей к уплате алиментов, чтобы они не забывали о своих детях и не скрывали свои доходы», - комментирует Пётр Ертанов, руководитель Управления ФССП России по Бурятии.

Насколько карта сможет помочь приставам в их трудной работе, трудно сказать, но она вряд ли устыдит алиментообязанных граждан, живущих на территориях-лидерах антирейтинга.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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