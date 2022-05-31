Общество 31.05.2022 в 10:48

В Улан-Удэ принялись за капитальный ремонт инженерных сетей многоэтажек

Чинят как водоснабжение, так и отопление
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ принялись за капитальный ремонт инженерных сетей многоэтажек

В Бурятии в рамках капитального ремонта проводятся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Только ремонт систем отопления будет проведен в 112 многоквартирных домах республики (из них 42 - в Улан-Удэ) на сумму 109 млн. рублей.

- В этом году самый большой объем работ по капремонту внутренних инженерных коммуникаций - по электроснабжению, системы обновят в 558 домах. Сети горячего водоснабжения отремонтируют в 22 домах, а холодного водоснабжения – в 72 домах. Системы водоотведения приведут в порядок в 60 домах, - сообщает фонд капитального ремонта. 

Напомним, всего в 2022 году проведение капремонта запланировано в 613 многоквартирных домах республики.

Узнать, какие работы по капремонту проведут в вашем доме, можно на сайте фонда капитального ремонта или по телефону горячей линии 8 (3012)25-25-25

Фото фонд капремонта

Все новости

Глава Бурятии: Я иду на выборы, президент поддерживает моё выдвижение
01.06.2022 в 12:15
Светофор в центре Улан-Удэ стал жертвой ДТП
01.06.2022 в 11:53
В Улан-Удэ горожане впервые признали эротическую рекламу пристойной
01.06.2022 в 11:38
Правила увольнения для пенсионеров
01.06.2022 в 11:10
Бурятию раскрасили по алиментам
01.06.2022 в 10:18
«Золотая маска»
01.06.2022 в 10:00
На Украине погиб «самый храбрый и лучший бурят»
01.06.2022 в 09:56
В Бурятии сгорела школа, где учились трое детей
01.06.2022 в 09:23
Более 150 молодых деревьев высадили в парке «Железнодорожников» в Улан-Удэ
01.06.2022 в 09:16
Забайкальца оштрафовали на миллион за дискредитацию армии
01.06.2022 в 07:58
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
В Улан-Удэ горожане впервые признали эротическую рекламу пристойной
Однако ресто-бар, обещавший своим посетителям  «Искушение вкусом», сам снял плакат с изображением Евы (18+)
01.06.2022 в 11:38
Правила увольнения для пенсионеров
Юрист рассказал, как правильно уйти с работы
01.06.2022 в 11:10
Бурятию раскрасили по алиментам
Карта республики разбита цветовым индикатором  по количеству исполнительных производств
01.06.2022 в 10:18
«Золотая маска»
Все еще блуждаете по Сети в поисках тренингов как стать успешным и начать много зарабатывать?
01.06.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru