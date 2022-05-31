В Улан-Удэ принялись за капитальный ремонт инженерных сетей многоэтажек

В Бурятии в рамках капитального ремонта проводятся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Только ремонт систем отопления будет проведен в 112 многоквартирных домах республики (из них 42 - в Улан-Удэ) на сумму 109 млн. рублей.

- В этом году самый большой объем работ по капремонту внутренних инженерных коммуникаций - по электроснабжению, системы обновят в 558 домах. Сети горячего водоснабжения отремонтируют в 22 домах, а холодного водоснабжения – в 72 домах. Системы водоотведения приведут в порядок в 60 домах, - сообщает фонд капитального ремонта.

Напомним, всего в 2022 году проведение капремонта запланировано в 613 многоквартирных домах республики.

Узнать, какие работы по капремонту проведут в вашем доме, можно на сайте фонда капитального ремонта или по телефону горячей линии 8 (3012)25-25-25

Фото фонд капремонта