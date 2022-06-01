Правила увольнения для пенсионеров

Без подписи.

— Могу предположить, что это связано с необходимостью отработки. Для работающих пенсионеров есть особое правило: если увольнение обусловлено выходом на пенсию, работодатель обязан уволить такого работника в тот день, который он указал в заявлении, то есть правило об обязательной отработке в данном случае не действует (ст. 80 ТК РФ).Но обязанность работодателя уволить сотрудника без отработки наступает, только если тот прямо написал в своем заявлении просьбу уволить его «в связи с выходом на пенсию». Если вы подали обычное заявление об увольнении по собственному желанию, то не сможете потом сослаться на свое право уйти без отработки.