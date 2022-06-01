Общество 01.06.2022 в 11:10
Правила увольнения для пенсионеров
Юрист рассказал, как правильно уйти с работы
Текст: Номер один
«Я пенсионер и уволился с работы «по собственному желанию». Недавно мне сказали, что я совершил ошибку. В чем она и как надо было поступить?»
Без подписи.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— Могу предположить, что это связано с необходимостью отработки. Для работающих пенсионеров есть особое правило: если увольнение обусловлено выходом на пенсию, работодатель обязан уволить такого работника в тот день, который он указал в заявлении, то есть правило об обязательной отработке в данном случае не действует (ст. 80 ТК РФ).
Но обязанность работодателя уволить сотрудника без отработки наступает, только если тот прямо написал в своем заявлении просьбу уволить его «в связи с выходом на пенсию». Если вы подали обычное заявление об увольнении по собственному желанию, то не сможете потом сослаться на свое право уйти без отработки.
Без подписи.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— Могу предположить, что это связано с необходимостью отработки. Для работающих пенсионеров есть особое правило: если увольнение обусловлено выходом на пенсию, работодатель обязан уволить такого работника в тот день, который он указал в заявлении, то есть правило об обязательной отработке в данном случае не действует (ст. 80 ТК РФ).
Но обязанность работодателя уволить сотрудника без отработки наступает, только если тот прямо написал в своем заявлении просьбу уволить его «в связи с выходом на пенсию». Если вы подали обычное заявление об увольнении по собственному желанию, то не сможете потом сослаться на свое право уйти без отработки.
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