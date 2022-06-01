Общество 01.06.2022 в 11:38
В Улан-Удэ горожане впервые признали эротическую рекламу пристойной
Однако ресто-бар, обещавший своим посетителям «Искушение вкусом», сам снял плакат с изображением Евы (18+)
Текст: Номер один
Бурятскому УФАС России, рассматривавшему на соответствие законодательству рекламу ресто-бара, размещенную на фасаде торгового комплекса в центре Улан-Удэ и запустившему для этого на своем сайте опрос относительно пристойности плаката с Евой, обвитой змеем, похоже, повезло. Антимонопольщикам, остается «умывать руки», как другому персонажу библейских легенд.
Дело в том, что результаты опроса, который завершился 31 мая, однозначны. Лишь 40% его участников (335 голосов) признали плакат непристойным, а 60% не увидели в нем оскорбления нравственности (494 голоса). Напомним, во всех иных подобных и приснопамятных случаях жители столицы Бурятии занимали прямо противоположную позицию – «Эротике не место на улицах нашего города!».
Увы, но даже эти результаты опроса не откроют дорогу «крылатому Эросу», как об этом мечтала Александра Коллонтай, пламенная большевичка и первая женщина-нарком (к слову, социального обеспечения) в первом Советском правительстве, а после – выдающийся советский дипломат. Дело в том, что владельцы ресто-бара сами сняли плакат с фасада здания до завершения опроса.
Теперь Бурятскому УФАС не придется потеть в дебатах, отвечая на вопрос «Является ли использованный в рекламе образ непристойным?».
Сутьже рекламного плаката была весьма проста. Ресто-бар Eat and Joy (можно перевести как «Ешь и радуйся») обещал посетителям «Искушение вкусом». Рекламный слоган украшало изображение полуобнаженной дамы, которую обвивает змея. Надо полагать, это Ева.
Напомним, бизнес Бурятии давно и регулярно искушает клиентов и УФАС смелой рекламой. В конце прошлого года в УФАС Бурятии завершили рассмотрение дела по рекламе доставки суши и роллов «Ёбидоёби», размещенной на одном из телеканалов Улан-Удэ. Дело было возбуждено по обращениям граждан. «Слово «Ёбидоёби», обозначающее на японском языке «День недели – суббота», ввиду отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика. Таким образом, в рекламе нарушены и требования российского законодательства о государственном языке, допускающего использование в рекламе иностранных слов и выражений только при наличии перевода», - отметили тогда в антимонопольном ведомстве.
В 2020 году Улан-Удэ крупная торговая сеть неоднозначно прорекламировала женские прокладки. На огромном баннере запечатлена полуобнаженная девушка. На ее ягодицах – кусок ткани, изображающий юбку. Когда дул ветер, «юбочка» поднималась, оголяя кружевные трусики своей обладательницы. Этот баннер вызвал огромное количество комментариев.
Были и другие примеры рекламной смелости, даже с матерком, которые, впрочем, быстро пресекались бдительными гражданами. Мы заранее предполагали, что такая же судьба постигнет новоявленную Еву, несмотря на вполне библейский сюжет. В итоге так и вышло, но...
Но как бы Улан-Удэ не превратился в монастырь. Или еще в чего-нибудь покруче. В смысле запретов. Кстати, как оказалось, письменных обращений относительно Евы в УФАС не было. Вся круговерть вокруг нее возникла после нескольких телефонных звонков поборников нравственности.
Фото: Бурятское УФАС
Дело в том, что результаты опроса, который завершился 31 мая, однозначны. Лишь 40% его участников (335 голосов) признали плакат непристойным, а 60% не увидели в нем оскорбления нравственности (494 голоса). Напомним, во всех иных подобных и приснопамятных случаях жители столицы Бурятии занимали прямо противоположную позицию – «Эротике не место на улицах нашего города!».
Увы, но даже эти результаты опроса не откроют дорогу «крылатому Эросу», как об этом мечтала Александра Коллонтай, пламенная большевичка и первая женщина-нарком (к слову, социального обеспечения) в первом Советском правительстве, а после – выдающийся советский дипломат. Дело в том, что владельцы ресто-бара сами сняли плакат с фасада здания до завершения опроса.
Теперь Бурятскому УФАС не придется потеть в дебатах, отвечая на вопрос «Является ли использованный в рекламе образ непристойным?».
Сутьже рекламного плаката была весьма проста. Ресто-бар Eat and Joy (можно перевести как «Ешь и радуйся») обещал посетителям «Искушение вкусом». Рекламный слоган украшало изображение полуобнаженной дамы, которую обвивает змея. Надо полагать, это Ева.
Напомним, бизнес Бурятии давно и регулярно искушает клиентов и УФАС смелой рекламой. В конце прошлого года в УФАС Бурятии завершили рассмотрение дела по рекламе доставки суши и роллов «Ёбидоёби», размещенной на одном из телеканалов Улан-Удэ. Дело было возбуждено по обращениям граждан. «Слово «Ёбидоёби», обозначающее на японском языке «День недели – суббота», ввиду отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика. Таким образом, в рекламе нарушены и требования российского законодательства о государственном языке, допускающего использование в рекламе иностранных слов и выражений только при наличии перевода», - отметили тогда в антимонопольном ведомстве.
В 2020 году Улан-Удэ крупная торговая сеть неоднозначно прорекламировала женские прокладки. На огромном баннере запечатлена полуобнаженная девушка. На ее ягодицах – кусок ткани, изображающий юбку. Когда дул ветер, «юбочка» поднималась, оголяя кружевные трусики своей обладательницы. Этот баннер вызвал огромное количество комментариев.
Были и другие примеры рекламной смелости, даже с матерком, которые, впрочем, быстро пресекались бдительными гражданами. Мы заранее предполагали, что такая же судьба постигнет новоявленную Еву, несмотря на вполне библейский сюжет. В итоге так и вышло, но...
Но как бы Улан-Удэ не превратился в монастырь. Или еще в чего-нибудь покруче. В смысле запретов. Кстати, как оказалось, письменных обращений относительно Евы в УФАС не было. Вся круговерть вокруг нее возникла после нескольких телефонных звонков поборников нравственности.
Фото: Бурятское УФАС