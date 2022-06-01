Общество 01.06.2022 в 12:17

В Забайкалье при посадке скапотировал самолет ТВС-2МС

На борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал
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В Забайкалье при посадке скапотировал самолет ТВС-2МС

В селе Красный Яр Тунгокоченского района Забайкальского края накануне на местном аэродроме после совершения посадки самолета ТВС-2МС авиакомпании «Сибирская легкая авиация» при пробежке по взлетно-посадочной полосе произошло его капотирование.

В числе пассажиров на борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении.

Как уточняет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, на посадочной площадке Красный Яр в Забайкальском крае произошло авиационное событие с воздушным судном ТВС-2МС RA-40928 ООО «Аэросервис» при выполнении нерегулярного коммерческого рейса по маршруту Чита-Тунгокочен-Юмурчен-Красный Яр. После приземления при пробеге произошло проваливание левого колеса в грунт с последующим зацеплением винтом земли.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа и два пассажира, которые не пострадали, воздушное судно получило повреждения воздушного винта.

Для установления обстоятельств и квалификации авиационного события, установления его причин приказом Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации создана специальная комиссия. Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров в ООО «Аэросервис» и на посадочной площадке Красный Яр.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

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