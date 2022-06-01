Общество 01.06.2022 в 13:39

В Улан-Удэ общественники устроили развлечения для детей из малообеспеченных семей

Дети отдохнули в развлекательных центрах благодаря "Движению отцов"
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В Улан-Удэ общественники устроили развлечения для детей из малообеспеченных семей
Накануне праздника День защиты детей, АНО «Движение отцов» организовали выезд в развлекательный центр для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями.  

По инициативе активного участника проектов - Жигмитова Бэликто, руководители  развлекательных центров «Невидалия» и «ARena Space» отозвались на предложение участвовать в данном мероприятии. По их решению бесплатно были предоставлены развлекательные центры для проведения праздничного выезда.  

Дети от трёх до 16 лет,  в сопровождении родителей и участников "Движения отцов", выехали в развлекательные центры.

Батуты, лабиринты, горки, игровые зоны для малышей, игры виртуальной реальности, аттракционы. Такие развлечения вместе с анимационным "Пандой", доставили детям множество впечатлений. 

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- Все участники сменили обстановку от привычных будней и зарядились позитивными эмоциями. Не каждый ребёнок имеет возможность побывать в развлекательном центре, а тем более провести  с родителями время хорошо, интересно и полезно. Родители бесконечно благодарны всем организаторам данного проекта. В самом деле, проводя время с детьми, соответственно их интересам, взрослые не "тратят" своё время и силы, а "вкладывают" его в банк будущих отношений, в пользу жизни нового поколения. Более 50 детей и взрослых поучаствовали в проекте и было подарено детям два часа развлечений, а эмоций и воспоминаний на всю жизнь, - говорят в АНО «Движение отцов».

Общественники выражают признательность руководителям РЦ «Невидалия» и «ARena Space» за благотворительное участие в данной программе. 
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