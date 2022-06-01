Общество 01.06.2022 в 14:05

В Улан-Удэ начали избавляться от «украинских» бордюров

Множество бордюров уже получило новое цветовое сочетание
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ начали избавляться от «украинских» бордюров
Среди жителей столицы Бурятии давно есть мнение, что в настоящее время в Улан-Удэ несколько неуместно иметь раскраску в желто-голубом сочетании, напоминающим цвета украинского флага. Данное мнение даже «прорывается» в публичном поле. Так, не очень давно оно было высказано в одном из популярных пабликов по поводу бордюров в микрорайоне Загорск, раскрашенных в желто-голубые цвета, – мол, как же так, в современных то реалиях.

Несколько дней назад жители города заметили, что кое-где желто-голубую гамму в оформлении публичных мест начали менять на другую комбинацию цветов. Действительно ли это связано с нынешней геополитической ситуацией вокруг России и Украины, неясно. Возможно, горожане видят просто совпадение, когда желание внести новизну в цветовую гамму неожиданно совпало с военной спецоперацией на Украине.

Но факт остается фактом.

В частности, сейчас такое происходит в 47-м квартале Улан-Удэ. Как отмечают местные жители, за последние годы многие привыкли, что большое количество бордюров у тротуаров, уличных лавочек, вдоль дорог выкрашены в желтые и голубые цвета. Один бордюр желтый, другой голубой и опять повторение.

Теперь цвета изменились. После недавней перекраски в квартале теперь чередуются белый и голубой цвета. Причем отказ от «украинской» гаммы произошел не у одного или двух домов. В настоящее время уже перекрашены десятки (если не сотни) бордюров. «Номер один» побывал на месте, углубился в квартал, и убедился, что сообщение граждан о масштабном характере изменений верны.


Конечно, желто-голубой цвет нельзя связывать исключительно с Украиной. В таких же цветах выполнена, допустим, партийная символика ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский недавно скончался. Однако в упомянутом паблике вопрос желто-голубых цветов в оформлении Улан-Удэ поднимался не в связи с ЛДПР.

Напомним, что совсем недавно СМИ сообщали и о другом подобном факте. В центре Улан-Удэ, у Художественного музея, есть скульптура носорога. С момента своего появления она имела желто-синюю расцветку. Верхняя половина синяя, нижняя – желтая. В мае текущего года скульптура изменила свой облик – вместо желтого-синего носорог стал сине-серым.

Фото: «Аноним 03», «Номер один»
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