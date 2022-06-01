Общество 01.06.2022 в 14:43

Секрет здорового желудка – в правильном образе жизни

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения
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Текст: Номер один
Секрет здорового желудка – в правильном образе жизни
Проблемы пищеварения стали непременным спутником жизни для многих современных людей. Статистика показывает, что 50-60% населения страдают от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. Это связано с разными факторами, среди которых главную роль играют неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки, низкая физическая активность, а также постоянные стрессы. 

О том, как научиться правильно питаться и не допускать развития заболеваний ЖКТ, мы поговорим с врачом-терапевтом, диетологом Центра здоровья при Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Лыгжимой Доржиевой.  

– Лыгжима Цыденовна, расскажите, как работает пищеварительная система?   

– У человека пищеварение начинается ещё в ротовой полости, когда пища пережевывается и обрабатывается слюной. Далее пища попадает в желудок, где при помощи смеси соляной кислоты и особых ферментов, она расщепляется. А затем пища поступает кишечник, где происходит усваивание питательных веществ, витаминов и минералов, а также воды. Если на каком-то этапе происходит «сбой», то усвояемость пищи снижается, организм недополучает полезные вещества и это может приводить к различным заболеваниям.

Последствиями нарушения процесса пищеварения для человека становятся ожирение, нарушение обмена веществ, различные заболевания желудочно-кишечного тракта и не только. Противостоять болезням можно только если вести здоровый образ жизни.  

– В первую очередь нужно перейти на правильное питание, но как это сделать? 

– Во-первых, приучите себя соблюдать распорядок дня и питайтесь каждый день в одно и то же время. Соблюдение распорядка питания очень важно – это и хорошее усвоение полезных веществ, и предупреждение раннего старения и болезней. Врачи давно вывели формулу правильного питания: принимать пищу необходимо четыре раза в день примерно в одно и то же время:

1. Завтрак - 30 % суточного рациона
2. Второй завтрак -15-20%
3. Обед - 40-45%
4. Ужин – всего 10% (и съедать его нужно не позже, чем за 2 часа до сна).

Во-вторых, пробуйте рецепты полезных и вкусных блюд, прежде всего, приготовленных на пару, в духовке или при помощи тушения. Когда составляете меню на день или неделю, выбирайте рецепты блюд из медленных углеводов, полезных жиров и белков. Включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, в день нужно съедать не менее 400 грамм. Контролируйте калорийность всего суточного рациона и соотносите его со своими реальными энергозатратами в течение дня. И самое главное - не переедайте! Прием пищи в больших порциях увеличивает объем желудка и замедляет метаболизм. Все это вызывает после еды дискомфорт в области живота и набор лишнего веса. После еды не нужно лежать, лучше всего пройтись, выполнить работу по дому.

Важно для здорового пищеварения соблюдать питьевой режим: ежедневно употребляйте 1,5-2 л. очищенной воды. Придерживайтесь диеты с высоким содержанием клетчатки. А также избегайте блюд, приправленных острыми специями.

– Для правильной работы пищеварительной системы необходимы микроэлементы, витамины и другие полезные вещества. Какие продукты помогут их выработать?

– Диетологи составили примерный список продуктов, которые по возможности нужно употреблять каждый день. Они способствуют правильному пищеварению и хорошо влияют на здоровье в целом.

Так, каждый день можно есть куриное филе – это богатейший источник белков, фосфора и меди. Кроме того, в этом мясе, очень мало жиров. В рационе должна присутствовать и телятина, приготовленная на пару, в ней много кальция и фосфора. Регулярное употребление рыбы способно снизить уровень холестерина в крови. Не пренебрегайте и грибами, они богаты витамином В и фосфором. Для правильного пищеварения нет ничего лучше салата из свежих овощей. Старайтесь, как можно чаще вводить в меню овощи, лучше есть их в свежем виде.

То же самое можно сказать и о фруктах. Врачи советуют в день съедать несколько порций разных фруктов. Так, бананы содержат много углеводов, полезных для работы мозга, и калий для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Иммунитет помогут поддержать цитрусовые – природные источники витамина С.    

– А какие обследования нужно проходить здоровому человеку, для того чтобы не пропустить болезни ЖКТ?

– Прежде всего, не нужно пропускать диспансеризацию. В её рамках проводятся все необходимые диагностические обследования на раннее выявление заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта. Если нет жалоб и ничего не беспокоит, то данных мероприятий будет достаточно. Но если у вас вдруг появились какие-то симптомы, например, боли в животе или кровь в кале, то непременно нужно обращаться к врачу и решать этот вопрос.

– Некоторые люди время от времени «садятся» на диеты. Правильный ли такой подход?
  
– Не стоит «мучить» себя диетами, исключающими из рациона питания многие продукты. Это часто нарушает сбалансированность питания и приводит к обострению заболеваний и другим последствиям. Назначить диету может только врач, если на то есть показания.

В любом случае, питание должно быть регулярным, разнообразным, полноценным и сбалансированным. Оно обезопасит человека от многих заболеваний и страданий, а активный образ жизни, умеренная физическая нагрузка и отказ от вредных привычек помогут сделать жизнь полноценной и яркой!

Питайтесь правильно и будьте здоровы! 

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ
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