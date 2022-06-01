Проект Улан-Удэнского горсовета победил в международном конкурсе

- Данный конкурс традиционный и проводится с 2008 года. Проект «Этот день в истории Улан-Удэ» стал «Отличником конкурса». Он посвящен 145-летию Верхнеудинской думы, 25-летию Улан-Удэнского городского Совета депутатов и 355-летию города Улан-Удэ. В рамках проекта наши депутаты рассказывали о событиях, связанных с определенными датами в истории города», - отметил Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, на церемонии награждения авторов и участников проекта.Проект нацелен не только на популяризацию истории, но и на воспитание патриотизма, любви к малой родине, единства и уважения к традициям.По словам Елены Чимбеевой, начальника отдела по информационной политике Улан-Удэнского горсовета, идея реализовать этот большой информационный проект родилась после того, как она увидела, что в одном из пабликов городская библиотека рассказывает о событиях, происходивших в тот или иной день.И было решено создать проект, посвященный Верхнеудинской думе. Дело объединило горсовет, библиотеку и местную телекомпанию. Раз в неделю улан-удэнцам стали показывать в эфире интересные исторические сюжеты с привлечением депутатов. Одновременно проект вышел на просторы социальных сетей.За два года вышло 22 сюжета. Все получилось очень хорошо.- Когда вновь объявили международный конкурс, мы решили, что наш проект надо обязательно подать. В начале мая узнали итоги и, конечно, очень обрадовались, - поделилась Елена Чимбеева.Конкуренция была острой. В этом году в конкурсе участвовало 560 проектов из России и стран СНГ, было 16 номинаций. Среди россиян свои работы представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Хабаровска, Казани, Владивостока, Тюмени, Белгорода, Иркутска, Ялты, Ростова-на-Дону и многих других городов, практически из всех регионов страны.Улан-удэнский проект получил специальный диплом «Отличник конкурса» в номинации «Лучший PR-проект в муниципальной сфере».Чимит Бальжинимаев торжественно вручил завоеванный «Диплом отличника» Елене Чимбеевой. Благодарственные письма из его рук также получили представители Центральной городской библиотеки имени Исая Калашникова и телекомпании «Тивиком».Всех поблагодарили за активную работу, пожелали новых достижений.Служба информации «Номер один».