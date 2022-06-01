В Улан-Удэ изменили Генплан

Девять вопросов повестки рассмотрели депутаты Улан-Удэнского горсовета на прошлой неделе на очередной сессии. Наиболее обширными были вопросы градостроительной направленности.По ходатайству Улан-Удэнского авиазавода по ряду земельных участков, находящихся в собственности предприятия, предложено изменить функциональную зону со специального назначения на производственную.«На участках планируется реконструкция существующих административных зданий и строительство здания столовой», - доложила депутатам Марина Говорова, и. о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Улан-Удэ.Также предложено решить вопрос по поводу земельного участка с недостроем на улице Балтахинова (близ мемориала Победы, напротив «Еврозоны»). По Генплану участок относится к многофункциональной общественно-деловой зоне. «Предлагается изменить на зону озелененных территорий общего пользования для увеличения территории, занятой городскими парками», - также доложила представитель комитета.«Недострой стоит давно в таком состоянии и не украшает облик города. Вопрос надо решать», - отметил Дмитрий Турченюк, председатель комитета горсовета по МСУ, правопорядку и законности.Для того чтобы создать возможность для строительства приюта для безнадзорных животных, в микрорайоне Силикатный один из земельных участков предложили перевести в статус производственной зоны. Рядом там уже есть участок, предоставленный фирме, занимающейся отловом и содержанием таких животных.«По решению главы республики большие собаки, удаляемые с территории города, помещаются на постоянное место жительства в приюты. Сейчас не хватает мест для их пожизненного содержания», - констатировал Сергей Бурдиков, председатель комитета горсовета, курирующего вопросы городского хозяйства, транспорта и связи.Для реализации жилищного проекта «Дальневосточный квартал» также потребовалось изменить функциональную зону территории в 140-х микрорайонах. Цель этого проекта – строительство доступного жилья в регионах ДФО.Представлены и другие корректировки.Выступивший Василий Цыремпилов, председатель комитета горсовета по градостроительной политике, сказал, что все предварительно рассмотрено и изменения требуются для реализации проектов, необходимых городу. «Прошу поддержать», - обратился депутат к коллегам.Горсовет единогласно утвердил корректировки.Не менее важные изменения внесены в муниципальные Правила землепользования и застройки. Они открыли дорогу к продолжению развития. Так, обновлена Карта градостроительного зонирования – по разным земельным участкам изменены их территориальные зоны. Например, на улице Лысогорской надо навести порядок с участком под котельной.О некоторых коррективах ходатайствовали компании, организации и ведомства.Так, комитет городского хозяйства планирует разместить в микрорайоне Энергетик дробильно-сортировочную линию (для щебня из муниципального карьера, а также для дробления старых бетонных плит, бордюров). Это нужно для работы Комбината по благоустройству. И тоже надо было официально изменить тип зоны.Зоны менялись ради строительства газовой заправки, школы, ИЖС, реставрации Музея истории города и т. д. Они стали необходимы для города и его жителей. Как подчеркнул Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, многие депутаты выезжали на места рассматриваемых корректировок, чтобы лично ознакомиться с положением.Предложенные градостроительные изменения были приняты. В том числе сделан задел на будущее для строительства пожарного депо в микрорайоне Забайкальском. «Раньше этот участок обслуживался по договору пожарным депо, которое было на ТЭЦ-2. Пожарную часть на ТЭЦ-2 ликвидировали, к сожалению, и не выполняется норматив по времени подъезда», - отметили депутаты.Также сессия внесла изменения в ряд положений, регламентирующих работу органов власти Улан-Удэ, присвоила командующему 36-й армией звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ», назначила публичные слушания, уточнила перечень наказов избирателей.Валентин Соколов, «Номер один».