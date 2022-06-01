В Улан-Удэ в честь Дня защиты детей депутат горсовета открыл новые спортивные площадки

Сегодня вся страна празднует День защиты детей и долгожданное начало лета. Пока на центральных площадках города готовятся к массовому празднованию, в детском саду «Солнышко» прошел свой маленький концерт. Мероприятие посетил депутат Улан-Удэнского городского Совета Владимир Тулонов и официально открыл новую спортивную площадку при садике.







Как отметил Владимир Тулонов, работа по благоустройству дворовых пространств началась несколько лет назад.

«Еще в 2014 году, когда меня впервые избрали на 21 округе, я решил обследовать свой округ в плане дворовых территорий, в том числе их благоустройства касательно спортивных зон. Ситуация была очень нехорошая, современных площадок практически не было. Мы с командой подумали и разработали проект «Дворовый спорт – здоровое поколение» и «Дворовый спорт – доступный спорт». Мы наметили на округе пять подходящих мест – решили построить пять футбольных многопрофильных спортивных площадок и туда же включили детские дошкольные учреждения. На моем округе их два. Это детские сады «Солнышко» и «Сибирячок», - рассказывает депутат горсовета.

В детском саду «Солнышко» построили спортивную площадку 240 кв.м с ограждением и зеленым мягким резиновым покрытием. Из городского бюджета в рамках программы по исполнению наказов на строительство выделили свыше 800 тысяч рублей. Площадка стала спортивной зоной и местом проведения активных игр для детей.

«Не было у нас такой площадки, мы очень давно ее ждали! С депутатом горсовета мы работаем уже 8 лет, строили ее по проекту Владимира Тулонова. Он пришел к нам, посмотрел нашу территорию и предложил сделать такую площадку. Мы года два ее ждали, наша мечта сбылась. Теперь на этой площадке проходит утренняя гимнастика, спортивные занятия на воздухе, разные спортивные развлечения, мероприятия с родителями, проводим здесь эстафету. Очень родители рады, дети рады, а мы-то как рады! Весь коллектив радуется, что у нас теперь есть такая площадка», - высказалась Анна Анцупова, заведующая детского сада «Солнышко».



Вдобавок, сегодня порадовали жителей дома Боевая 14а. В рамках проекта во дворе домов появилась современная многофункциональная площадка 15 х 30 метров.

«Мы подошли к ее строительству индивидуально, учитывали территориальное расположение и близость домов. Обсуждали этот вопрос с местными жителями, думали и решили построить огороженную площадку с баскетбольными щитами и мягким резиновым покрытием. На ней могут проводить зарядку или делать гимнастику как дети, так и жители старшего поколения – в этих домах рядом с площадкой проживает очень много пожилых людей, наших ветеранов. Они как раз попросили место, где по утрам могут заниматься оздоровительными практиками. Я считаю, любая спортивная площадка – это спортивный объект, который должен вдохнуть жизнь в местность, чтобы это место притягивало людей для активного отдыха»,

- добавил Владимир Иннокентьевич.



Фото: "Номер один"