Общество 01.06.2022 в 15:42

Жители Улан-Удэ выиграли суд у мэрии

Горожане отстояли свои дома от сноса в Верховном суде
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Текст: Лариса Ситник
Жители Улан-Удэ выиграли суд у мэрии
1 июня в Верховном суде Бурятии состоялось рассмотрение апелляционной жалобы жителей трех домов по ул. Тобольская. Люди просили отменить решение Октябрьского суда о признании их домов аварийными и  подлежащими сносу.

«Номер один» неоднократно писал о жителях Сосновки, которые проживают в двухэтажных благоустроенных домах. В марте 2021 года 12 многоквартирных домов по улице Тобольской - № 11, 13, 13А, 15, 15А, 17А, 19, 21, 23, 27, 66, 70 - распоряжением городской администрации признали аварийными и исключили из программы капремонта. Жители домов узнали об этом лишь тогда, когда им перестали поступать счета за капитальный ремонт.

Юрист Владимир Дашиев, представляющий интересы жильцов, пытался оспорить решение межведомственной комиссии о признании домов аварийными в Октябрьском районном суде. Однако там судья встала на сторону власти и не приняла во внимание сомнительную экспертизу ООО «Сейсмострой», которая проводила обследование домов.

Сегодня в Верховном суде все стороны имели возможность высказаться, в том числе и сами жители.

Юрист представил судьям убедительные доказательства того, что проведенная экспертиза по домам на Тобольской, мягко говоря, не соответствует их реальному состоянию.

- Эксперты указывают, что в домах старая проводка и оголенные провода, в то время как капремонт был проведен в 2019 году, и электропроводка была заменена. Указано, что лестничные марши предельно изношены, однако это не соответствует действительности. Представлены фотографии, которые не относятся к этим домам. В графе капремонт указано, что капремонт не проводился, однако он был. В заключении указывается размер бруса, в то время как дома обшиты и непонятно, как эксперт узнал размеры. Указывается, что стены покрыты известково-песчаным раствором, в то время как они покрыты гипсокартоном, - перечислил юрист наиболее вопиющие факты несоответствия.

Для убедительности юрист представил коллегии судей фотографии реального состояния домов.

Также на суде присутствовала глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким. Ранее ОНФ приобщил к материалам дела письма Минстроя России и Фонда содействия реформирования ЖКХ, из которых следует, что оценивать техническое состояние зданий может лишь специализированная организация, каковой «Сейсмострой» не является, а дома, признанные аварийными, отсутствуют в системе «Реформа ЖКХ», соответственно признаваться аварийными они не могут.

Представители ответчика – межведомственной комиссии и комитета по управлению имуществом настаивали на правомерности своего решения и возражали против приобщения фотографий к материалам дела, говоря о том, что это фотографии неизвестно каких домов.

Тем не менее, судьи также усмотрели в заключении «Сейсмострой» признаки фальсификации реального состояния домов на Тобольской.

- Решение Октябрьского районного суда от 9 сентября 2021 года отменить, исковое административное заявление граждан удовлетворить. Признать незаконным заключение межведомственной комиссии от 15 марта 2021 года о признании многоквартирных жилых домов №№19, 21 и 70, расположенных по ул. Тобольская, аварийными и подлежащими сносу, - постановила коллегия судей.

Мэрия может подать кассационную жалобу в течение шести месяцев в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Фото: ОНФ
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