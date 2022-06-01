В Улан-Удэ выросли цены на хлеб

С сегодняшнего дня в столице республики произошло повышение цен на хлебную продукцию. В популярной сети павильонов «Бурятхлебпром» стоимость 600-граммовой булки ржаного «Украинского» хлеба, который любят тысячи людей, выросла сразу на два рубля: с 35 до 37 рублей.«Подорожал весь хлеб», - сообщают продавцы покупателям, когда те задают вопросы.Подорожание продуктов питания давно стало привычным для улан-удэнцев. В первую очередь, конечно, граждане обращают внимание на конъюнктуру цен на наиболее востребованные, будничные продукты.Нынешний рост хлебных цен произошел на фоне того, что с началом лета завершился период республиканской хлебной «заморозки».Напомним, в марте бурятские власти объявили, что хлебопроизводители будут получать субсидии, которые помогут предприятиям не увеличивать расценки на выпускаемую продукцию. Цены зафиксировали по состоянию на начало марта-2022. Из бюджета на субсидирование было ассигновано 33 млн рублей.И вот, к печали конечных потребителей, в День защиты детей мораторий завершился.Фото: «Номер один»