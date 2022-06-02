Почти 3,5 тысяч семей Бурятии получили льготных кур-несушек

Социальный проект по реализации кур-несушек гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по льготной цене 30 рублей за голову при рыночной цене 280 рублей оказался очень востребован. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в настоящее время кур получили 3488 семей из 235 сельских поселений Бурятии.- В текущих условиях вопросы продовольственной безопасности и самообеспечения выходят на первый план. Наше сельское хозяйство - сила Бурятии, которая может обеспечить республику и не только. Больше половины сельхозпродукции производится личными подсобными хозяйствами. Повышение объемов производства продукции нашими собственными производителями, доступности этой продукции - это помощь для людей, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Проект изначально был запланирован на 10 тысяч голов кур-несушек. Однако, в связи с большим интересом населения к этой инициативе правительство Бурятии приняло решение о его увеличении до 20 тыс. голов.Главы сельских поселений приняли решение о предоставлении поддержки малоимущим семьям, имеющим 3 и более детей, опекунским семьям и семьям с детьми инвалидами. При этом на семью выдавалось от 2 до 10 голов птиц в зависимости от количества членов семьи, с учетом опыта ведения личного подсобного хозяйства и возможности их содержания.- В настоящее время поддержка оказана 3488 семьям из 235 сельских поселений 19 районов республики. Северо-Байкальский и Муйский районы отказались от участия в программе из-за невозможности доставки куриц наземным транспортом и высокой стоимостью авиаперевозки, - отметил зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.Администрацией Баунтовского района принято решение о дополнительном выделении средств на приобретение 200 кур по рыночной цене 280 рублей. При этом оплата за кур по льготной цене (30 рублей за голову) была осуществлена также за счет администрации района. Таким образом, с учетом выделенной квоты в 400 голов, всего раздали 570 голов безвозмездно.В Бичурском районе по инициативе местного предпринимателя, занимающегося разведением птиц, дополнительно раздали 100 голов. Таким образом, всего в районе раздали 1176 куриц.В Окинском районе кроме 49 семей с детьми, оказана поддержка в размере 15 голов птиц Окинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.Фото: пресс-служба правительства Бурятии