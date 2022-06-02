Общество 02.06.2022 в 10:25

В Бурятии сельская администрация лишила сироту очереди на жилье

Парень обратился за помощью к омбудсмену по правам человека
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии сельская администрация лишила сироту очереди на жилье
В июле прошлого года Юлии Жамбаловой поступило обращение от жителя Бурятии. Сирота просил помочь восстановить его жилищные права.

Так, парень рассказал, что стал сиротой в 1997 году и находился в разных социальных приютах, где в 2006 году был поставлен в очередь на улучшение жилищных условий. В 2010 был сел в тюрьму, а после освобождения обратился в местную администрацию где ему сообщили, что в связи с не прохождением перерегистрации он был снят с учета. 

"По полученным первичным данным установлено, что в министерстве соцзащиты населения РБ и администрации Баргузинского района отсутствуют сведения о том, что гр. К. является сиротой и состоит в качестве нуждающегося в жилом помещении", - сообщили в аппарате уполномоченного.

В администрации подтвердили, что сирота был поставлен в очередь в качестве нуждающегося в жилом помещении, но впоследствии был снят. Однако позже в администрации опровергли свою первоначальную информацию сообщив, что документов о снятии сироты с очереди не имеется.

Однако уполномоченный по правам человека пошел дальше и привлек к этому делу прокуратуру. Администрация района получила представление об устранении нарушений, а парня снова пытаются вернуть в очередь на получение жилья.
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