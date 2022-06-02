Общество 02.06.2022 в 10:36
В Улан-Удэ лисенок-сирота прибился к людям
Малыша отдадут в Этнографический музей
Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ передали специалистам Бурприроднадзора маленького лисенка-сироту, который недавно прибился к их дому.
Елена и Александр проживают в посёлке Солнечный. несколько дней назад к ним пришёл лисенок.
Так как лисенку всего два месяца, и он уже прикормлен человеком, то, скорее всего, он не сможет выжить в дикой природе, сообщили в Бурприроднадзоре. Поэтому лисенка определили на проживание в зоосад Этнографического музея. Там он будет под присмотром.
Начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев отмечает, что не нужно трогать и подкармливать лис и других диких животных. Это может спровоцировать нарушение их привычного уклада жизни.
«Лисицы идут в населённые пункты в поисках корма. Поэтому важно не допускать размещение мусора в несанкционированных местах и очищать своевременно контейнеры с отходами. Подбирать детёнышей диких зверей категорически запрещается. Изъятый из природы детёныш, если даже его вернуть обратно, будет брошен и погибнет. Если животное нуждается в помощи, нужно обращаться на горячую линию и вызывать специалистов», - пояснили в ведомстве.
Фото и видео: Бурприроднадзор
Елена и Александр проживают в посёлке Солнечный. несколько дней назад к ним пришёл лисенок.
- Он не уходил в лес, сидел рядом с домом на опушке, мы его кормили несколько дней. Уходить он не собирался, - рассказал Александр. О найденном животном он сообщил в Бурприроднадзор.
Так как лисенку всего два месяца, и он уже прикормлен человеком, то, скорее всего, он не сможет выжить в дикой природе, сообщили в Бурприроднадзоре. Поэтому лисенка определили на проживание в зоосад Этнографического музея. Там он будет под присмотром.
Начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев отмечает, что не нужно трогать и подкармливать лис и других диких животных. Это может спровоцировать нарушение их привычного уклада жизни.
«Лисицы идут в населённые пункты в поисках корма. Поэтому важно не допускать размещение мусора в несанкционированных местах и очищать своевременно контейнеры с отходами. Подбирать детёнышей диких зверей категорически запрещается. Изъятый из природы детёныш, если даже его вернуть обратно, будет брошен и погибнет. Если животное нуждается в помощи, нужно обращаться на горячую линию и вызывать специалистов», - пояснили в ведомстве.
Фото и видео: Бурприроднадзор
Тегиживотные