Общество 02.06.2022 в 11:44

Клиенты Tele2 могут ускорить продажи на «Маркете»

Клиентам предлагают поднять в топ свой лот на «Маркете», где абоненты продают и покупают неизрасходованные гигабайты и минуты
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Клиенты Tele2 могут ускорить продажи на «Маркете»
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам возможность поднять в топ свой лот на «Маркете», где абоненты продают и покупают неизрасходованные гигабайты и минуты. Это повысит заметность предложения и увеличит шансы на продажу трафика. Площадка «Маркет» востребована у пользователей: по итогам 2021 года клиенты приобрели здесь 124,7 Пб дата-трафика.

Пользователь «Маркета» может вывести свое объявление о продаже трафика в топ благодаря услуге «Поднятие лота». Его предложение перейдет на первое место в списке лотов того же объема и стоимости. Услуга повышает шансы на успешную продажу трафика.

Клиент может поднимать лот неограниченное количество раз. Стоимость услуги – 5 рублей. Повышение доступно для тех лотов, которые находятся ниже четвертой позиции в списке. 

Оператор Tele2 предлагает и другие способы повысить заметность объявлений на «Маркете». Например, у пользователей есть возможность поделиться ссылкой на лот в социальных сетях или интернет-сервисах для объявлений.

«Маркет Tele2» – это онлайн-площадка, где абоненты оператора размещают объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа, а также покупают их из списка доступных лотов. Вырученные средства поступают на счет телефона продавца и доступны для оплаты услуг связи. Торговую площадку посещают миллионы клиентов ежемесячно. По итогам 2021 года абоненты Tele2 приобрели на «Маркете» 124,7 Пб интернет-трафика. Объем купленных Гб увеличился на 66% год к году, число клиентов площадки выросло на 68%. Чаще всего выставляются лоты с мобильным интернетом – 93% от общего количества сделок. 

Для справки

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. 

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2021 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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