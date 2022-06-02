В Бурятии оперативно подготовят проект поручений по итогам Российско-Монгольского форума

«Я прошу всех ответственных за каждую сессию подготовить резолюции, потому что обсуждались вполне конкретные вопросы, с которыми надо поработать. Взять на контроль каждому по своему направлению практическую реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты. По линии взаимодействия бизнеса, по здравоохранению, образованию, по всем направлениям. По креативной индустрии были темы, которые надо дальше реализовывать. Нужен план по реализации тех договоренностей, идей и предложений, которые в рамках форума были сделаны. Поэтому Министерство экономики прошу постфорумную работу продолжить и собрать со всех ответственных по сессиям итоговые предложения, чтобы оформить их в протокольные поручения» - озвучил задачи Алексей Цыденов.

В ходе международного форума «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности», который прошел 27-28 мая в г. Улан-Удэ, обозначены проекты по взаимовыгодному сотрудничеству двух стран. Также обсуждены и проблемы, решение которых необходимо для укрепления отношений. По всем достигнутым договорённостям и вопросам Глава Бурятии Алексей Цыденов дал соответствующие поручения.Так, достигнуты договоренности по поставкам мяса из Монголии для Бурятмяспрома, а для Байкальского текстильного комбината нужна тонкорунная шерсть. Кроме того, монгольская сторона заинтересована в поставках удобрения, компонентов для производства электрических кабелей, племенного скота и т.д. В рамках форума состоялись переговоры по поставам мороженого, производимого в Бурятии, в Селенгинский аймак. В будущем планируется открыть само производство в Монголии.Отдельные точки соприкосновения определены по экспорту услуг: медицинских, туристских и образовательных. В целом, для двустороннего сотрудничества направления не новые, но требуют их расширения.Особое внимание в рамках форума уделено обсуждению вопросов, решение которых необходимо для укрепления торговых отношений. Так, прозвучали вопросы по логистике, вводу двустороннего расчета в национальных валютах, таможенного оформления, сроков и стоимости доставки.По проекту поручений будут разработаны планы для их дальнейшей реализации.