В Бурятии фермерам не будут выплачивать компенсации за падеж скота от ЗУДа

«После вспышки в пяти районах республики очагов заразного узелкового дерматита, вакцинация от ЗУДа с 2022 года включена в реестр обязательный вакцин сельхозживотных, наряду с прививкой от ящура и сибирской язвы. Вакцина работает по принципу адекватной реакции организма на инфекцию по естественному пути – специалисты ветеринарной службы вводят в организм животного ослабленный вирус для формирования иммунного ответа. Иммунитет формируется в течении 21 дня» - отмечают в Управлении ветеринарии.

«В ходе вакцинации, непосредственно после ликвидации вспышки ЗУДа, выявилось большое количество незарегистрированных животных. Ранее население весьма часто скрывало свой скот, не желая официально регистрировать реальную численность своего подворья, при этом зачастую вакцинируя животных самостоятельно. Сейчас же ситуация коренным образом поменялась, в результате профилактических работ, среди населения определился высокий спрос на профилактическую вакцину. Профилактика всегда дешевле и легче чем лечение» - акцентирует глава бурятского Минсельхозпрода Галсан Дареев.

Теперь после включения в реестр обязательных прививок, при вспышке заболеваемости или падеже скота от ЗУДа, компенсация выплачиваться не будет.С начала года силами Управления ветеринарии РБ было заказано 350 тысяч доз вакцины от ЗУДа. Весь скот в очагах заражения был вакцинирован и ревакцинирован еще в феврале. Тотальная вакцинация всего здорового поголовья сельхозживотных Бурятии началась в апреле.Прививка бесплатная для населения, вакцинацию осуществляют сотрудники ветеринарной службы.Как отмечает Галсан Дареев, сейчас даже наблюдается повышенный спрос на вакцину от ЗУДа, однако следует помнить, что при самостоятельной вакцинации вся ответственность за дальнейшее здоровье животного ложится на владельца. Если прививку ставит ветеринарный врач, то соответственно привитое животное в зоне ответственности ветслужбы. Вакцина достаточно чувствительна к перепадам температуры и быстро может терять свойства при долгом контакте с кислородом, поэтому желательно чтобы все процедуры проводил именно ветеринарный врач.С начала мая у животноводов Бурятии стартовала кампания по приему приплода сельскохозяйственных животных. Поэтому в Бурятию поступит дополнительная партия вакцины в 150 тыс. доз.