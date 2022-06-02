Общество 02.06.2022 в 13:45

В Сколково высоко оценили проект Улан-Удэ по бездымному топливу

Его реализация даст и экологический, и экономический эффект
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Текст: Константин Воронов
В Сколково высоко оценили проект Улан-Удэ по бездымному топливу
Проект по переработке углей для повышения экологических показателей малой генерации, разработанный городом Улан-Удэ, вошел в десятку финалистов из 74-х проектов со всей России и в результате занял 4 место. Как сообщили в мэрии, этот проект является ключевым мероприятием проекта «Чистый воздух».

– С 2023 года мы войдем в число участников городов проекта «Чистый воздух». Усиленно к этому готовимся. Ключевая ставка Улан-Удэ завязана на здоровьесбережение, но это глобальное позиционирование не полетит, пока мы не решим ряд проблем, в том числе и проблему качества атмосферного воздуха, – сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. – Благодаря поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова мы вошли в процесс проектирования реконструкции электросетевого хозяйства для перевода ИЖС на электроотопление. Средства до нас доведены. Электроотопление для замены дров, бездымное топливо для замены угля – вот наши стратегические цели в решении проблемы загрязнения атмосферы.

Главное условие проекта – производство бездымного топлива на котельных города, при котором выгода жителя, отказавшегося от применения угля, будет составлять не менее 10-12%.

У топлива высокие показатели по экологическим, эксплуатационным, экономическим показателям. В частности, при применении бездымного топлива в 46,7 раз сокращаются выбросы бензапирена, а выбросы взвешенных веществ и диоксида серы обнуляются. Это доказано в ходе эксперимента в течение двух зим, когда на девяти модельных территориях горожане жгли бездымное топливо.

У топлива высокая эксплуатационная эффективность – на 15,2% возрастает КПД котельной установки, в два раза возрастает отпуск тепловой энергии. Это обусловлено особенностями производства. В ходе нагрева угля в низкотемпературном кипящем слое остается чистый углерод. Бездымное топливо гораздо стабильнее угля, оно оказывает более щадящее воздействие на котельное и печное оборудование, чем уголь.

Кроме того, на 11,9% сокращается бюджет жителя или бизнесмена на отопление за счет длительности горения и калорийности, вдвое превышающей показатели бурого угля, а золы в 20 раз меньше.


Проект в Сколково представлял председатель Проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.

– Во-первых, я рад, что удалось представить Улан-Удэ и Бурятию на таком высоком уровне, достойно войти в пятерку лидеров, получить приз зрительских симпатий комиссии. Во-вторых, несколько минут обсуждения с членами комиссии – докторами наук, профессорами Сколково дали значительный материал для осмысления будущего этого проекта. Такие регулярные шлифовки идей и механизмов готовят нас к финальной битве за финансирование и реализацию, – сообщил Вадим Имидеев.

Ученые из Сколково отметили, что инженерно и интеллектуально эта тема проработана, но основная канва проекта – не инженерия и экология. Производство бездымного топлива – это решения, связанные с изменениями привычной формы хозяйствования – как энергетиков, так и самих жителей.

– Проект Улан-Удэ по бездымному топливу – это проект по созданию новой деятельности. Нужны логистические решения, договоренности с массой компаний от энергетических, ЖКХ до добывающих, которые в этом задействованы. Они все должны будут согласиться и перестроить свою деятельность. Необходимо учесть все интересы и сбалансировать. В этом искусство, – отметил доктор технических наук, профессор Московской школы управления Сколково Андрей Волков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
бездымный уголь экология

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