Общество 02.06.2022 в 15:11

ВСЖД ведет непрерывный анализ воздуха на станциях ВСЖД около Байкала

Мониторинг внедрен в рамках дополнительных мер по охране окружающей среды в центральной экологической зоне БПТ

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ВСЖД ведет непрерывный анализ воздуха на станциях ВСЖД около Байкала

Восточно-Сибирская железная дорога установила посты непрерывного анализа воздуха на станциях Слюдянка (Иркутская область, Транссиб) и Нижнеангарск (Бурятия, БАМ).

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, посты представляют собой современные измерительные комплексы, в состав которых включены газоанализаторы для автоматического контроля загрязнения атмосферы и оборудование для сбора, обработки и передачи полученной информации о текущем состоянии окружающей среды.

Системы мониторинга внедрены в рамках реализации дополнительных мер по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где ведутся работы по реконструкции и строительству БАМа и Транссиба.

Результаты анализа в режиме реального времени автоматически передаются на сервер ОАО «РЖД» для своевременного принятия корректирующих мер при выявлении превышений экологических нормативов.

Производственный экологический контроль на дороге выполняется силами трех лабораторий центра охраны окружающей среды, расположенных на станциях Иркутск-Сортировочный, Вихоревка и Северобайкальск. Ежегодно сотрудниками центра проводится более 8 тыс различных замеров.

 Кроме того, ВСЖД регулярно выполняет природоохранные и компенсационные мероприятия. Так, в качестве лесовосстановительных мер с 2020 года высажено 103,5 тыс саженцев на площади 42 гектара. Для восполнения рыбных запасов с 2016 года в водоемы выпущено 720 тыс штук мальков рыб.

Фото: company.rzd.ru

 

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экология Байкал РЖД

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