Общество 02.06.2022 в 15:32

Семь женщин из Бурятии представят республику на всероссийском конкурсе красоты

Он стартовал в Москве 1 июня
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Текст: Константин Воронов
Семь женщин из Бурятии представят республику на всероссийском конкурсе красоты
С 1 по 6 июня в Москве проходит всероссийский конкурс красоты и талантов для замужних женщин «Миссис Россия Мира 2022». В этом году в конкурсе примут участие 70 замужних женщин со всей России. В конкурсе принимают участие победители и призеры региональных конкурсов, от нашей республики в этом году едет 7 женщин.

Это Сэсэг Хандархаева (Миссис Бурятия 2022), Арюна Жигжитова (2-я вице Миссис Бурятия 2022), Евгения Насухина (Миссис Бурятия классик 2022) и Ольга Устинова (1-я вице Миссис Бурятия классик 2022).

Улан-Удэ представят Анастасия Шолена (Миссис Улан-Удэ 2022), Нина Дармаева (1-я вице Миссис Улан-Удэ 2022) и Наталья Попова (2-я вице Миссис Улан-Удэ 2022).


Впереди у участниц 5 очень насыщенных дней. 1 июня они представят свои визитки, краткий рассказ о себе, и творческие номера. Из всех представленных творческих номеров в финал пройдут только пять. 2 июня начнется плотная подготовка к финалу, репетиции, а также пройдет преджюри, индивидуальное интервью каждой участницы с жюри, финал состоится 5 июня в КЗ «Известия Холл».

Финал конкурса будет состоять из 4 выходов дефиле, первый – визитка в черных коктейльных платьях, второй – выход в закрытых купальниках, третий  - в национальных костюмах, четвёртый - в вечерних платьях от московского дизайнера Анны Воронковой. По итогам конкурса будет выбраны победительницы и ТОП-25 самых красивых женщин России. По возрасту есть градация, от 24 до 39 лет, и от 40 лет до 55 лет – идет номинация классик.

«Верю в наших женщин, каждая из них очень достойная, красивая, состоявшаяся женщина, жена, мать, со своим мощным стержнем и сильным характером. Каждая индивидуальна, хранящая и приумножающая национальные традиции своих предков. Желаю каждой из них насладиться каждым моментом конкурса, ведь это для них своя сказка, попасть в которую суждено не каждой. А раз оказались в ней, значит нужно во всех отношениях для себя взять максимум, это и новые знакомства, новые возможности, мир красоты он огромен, и быть частью ее это честь для любой женщины! Корона – она умная, и знает, кому достаться, уверена, что наши женщины займут достойные места в конкурсе, верю в каждую из них! – сказала директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
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