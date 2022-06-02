Общество 02.06.2022 в 16:40

Дельцы с авторынка Улан-Удэ «нагрели» доверчивого продавца автомобиля

Мужчине пришлось обратиться в суд, чтобы получить деньги за проданное авто
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Текст: Лариса Ситник
Дельцы с авторынка Улан-Удэ «нагрели» доверчивого продавца автомобиля
Житель Улан-Удэ еще в апреле 2020 года заключил договор купли-продажи автомобиля через посредника. Его «ласточку» продали за 300 тысяч, но деньги за автомобиль продавцы передавать не захотели. Горожанину пришлось идти в суд.

Из материалов дела следует, что истцу автомобиль принадлежал на праве собственности. В апреле 2020 года он передал свое транспортное средство человеку, работавшему на авторынке, для продажи.

В мае продавец (доверитель) и индивидуальный предприниматель (поверенный) заключили договор поручения, в соответствии с которым горожанин поручил предпринимателю, занимающемуся торговлей автотранспортом и запчастями, оформить договор купли-продажи автомобиля.

- Согласно п.3 договора поручения посредник обязался оформить акт приема-передачи установленной формы, а продавец – предоставить подлинные документы для составления договора купли-продажи автотранспортного средства. По условиям договора поверенный удерживает с покупателя 1500 рублей, - следует из судебного решения.

В этот же день покупатель и поверенный заключили договор купли-продажи автомобиля. В ходе проведенной МВД проверки выяснилось, что автомобиль истца был продан человеком с авторынка, он обязался вернуть бывшему владельцу транспортного средства полученные за автомобиль деньги в сумме 300 тыс. рублей.

Однако деньги от продавца бывший владелец авто никак не мог получить.

- Ответчик не представил доказательства наличия законных оснований для удержания полученных от продажи автомобиля истца 300 тыс. рублей. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика 300 тыс. руб., поскольку именно ему был передан автомобиль для продажи и им же были получены деньги за проданный автомобиль, - решили в суде.

Фото: «Номер один»

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