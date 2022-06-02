Общество 02.06.2022 в 16:36
Закрытые в воскресенье гипермаркеты огорчат покупателей
Идея о такой форме поддержки фермеров и крестьян не вызывает восторга
Текст: Номер один
Мнения россиян об ограничении работы продуктовых гипермаркетов по выходным разделились почти поровну: 43% поддерживают инициативу, 50% — нет.
Идея об ограничении работы гипермаркетов по выходным дням во имя поддержки фермеров не вызывает восторга у россиян : 43% поддерживают инициативу, 50% — нет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного потребительским привычкам россиян. С той или иной периодичностью гипермаркеты посещают 83% россиян, фермерские рынки — 61%.На рынках россияне в первую очередь покупают овощи и фрукты (67%), мясо и птицу (61%).
Гипермаркеты vs продуктовые рынки
Гипермаркеты в России пользуются высоким спросом: с той или иной периодичностью их посещают 83% россиян. Треть опрошенных ходят в крупные продуктовые магазины несколько раз в месяц (33%) или несколько раз в неделю (30%). Несколько раз в год там бывают 13%. Наименее распространены среди наших сограждан ежедневные походы в крупные продуктовые (7%). Еще 17% вовсе не посещают гипермаркеты, среди представителей старшего поколения эта доля вдвое выше (31%).
Частота походов в гипермаркеты обусловлена возрастом и местом проживания. Посетители крупных торговых сетей — преимущественно молодежь 18–34 лет (18–24 лет — 94%, 25–34 лет — 93%): молодые люди 18–24 лет чаще других возрастных групп ходят за покупками ежедневно (15% vs 3% среди 60-летних), 25–34-летние — несколько раз в неделю (39%). Жители обоих мегаполисов, вероятно, предпочитают закупаться впрок: они чаще бывают в гипермаркетах несколько раз в месяц (42%), а жители городов-миллионников — несколько раз в неделю (39%).
В меньшей степени среди россиян востребованы фермерские рынки — с той или иной регулярностью их посещают более половины наших сограждан (61%), 39% не посещают. Как и в случае с гипермаркетами, на рынок чаще приходят несколько раз в месяц (28%). Каждый пятый бывает там несколько раз в год (19%), а каждый восьмой — несколько раз в неделю (13%).
Регулярность посещения продуктовых рынков прежде всего имеет территориальную специфику. Традиционный торговый формат наиболее предпочтителен для жителей больших и крупных городов (71% — 500–950 тыс. чел., 70% — 100–500 тыс. чел.). Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов также чаще жителей других федеральных округов являются посетителями продуктовых рынков (78% и 74% соответственно), а доля бывающих там несколько раз в неделю в два раза выше, чем по выборке в целом (28% и 24% vs 13%).
Фермерская продуктовая корзина
На рынок россияне в первую очередь отправляются за свежими овощами и фруктами (67% среди посещающих фермерские рынки), чаще об этом сообщали жители Южного федерального округа (82%). Мясо и птицу на рынках покупают 61%, молочную продукцию — каждый второй (49%). Мясную гастрономию (колбасы, сало, сосиски и др.) и рыбу предпочитают брать чуть реже (42% и 39% соответственно). За бакалеей и хлебом на рынок отправляется каждый пятый (22% и 21% соответственно). Мед, кондитерские изделия и полуфабрикаты россияне, по-видимому, предпочитают покупать в магазинах, — данные товарные категории называли реже остальных (18%, 14% и 12% соответственно).
Ограничение работы гипермаркетов: за и против
Россияне также поделились мнением о предложении ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям с целью стимулирования развития фермерских рынков. Единодушия в данном вопросе в российском обществе пока нет.
В настоящее время с небольшим отрывом преобладают отрицательные оценки. Каждый второй не поддерживает ограничение времени работы гипермаркетов (50%), 43% поддерживают. Чаще в поддержку инициативы высказываются жители сел (53%) и Северо-Кавказского федерального округа (54%), а также граждане, не посещающие гипермаркеты (48%). Отрицательно к мере поддержки фермерских хозяйств относятся жители Москвы и Санкт-Петербурга (63%) и молодежь 18–24 лет (59%). Несмотря на востребованность гипермаркетов среди 25–34-летних, их мнения разделились поровну: 46% поддерживают инициативу, 49% — нет.
Фото: unsplash.com
Идея об ограничении работы гипермаркетов по выходным дням во имя поддержки фермеров не вызывает восторга у россиян : 43% поддерживают инициативу, 50% — нет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного потребительским привычкам россиян. С той или иной периодичностью гипермаркеты посещают 83% россиян, фермерские рынки — 61%.На рынках россияне в первую очередь покупают овощи и фрукты (67%), мясо и птицу (61%).
Гипермаркеты vs продуктовые рынки
Гипермаркеты в России пользуются высоким спросом: с той или иной периодичностью их посещают 83% россиян. Треть опрошенных ходят в крупные продуктовые магазины несколько раз в месяц (33%) или несколько раз в неделю (30%). Несколько раз в год там бывают 13%. Наименее распространены среди наших сограждан ежедневные походы в крупные продуктовые (7%). Еще 17% вовсе не посещают гипермаркеты, среди представителей старшего поколения эта доля вдвое выше (31%).
Частота походов в гипермаркеты обусловлена возрастом и местом проживания. Посетители крупных торговых сетей — преимущественно молодежь 18–34 лет (18–24 лет — 94%, 25–34 лет — 93%): молодые люди 18–24 лет чаще других возрастных групп ходят за покупками ежедневно (15% vs 3% среди 60-летних), 25–34-летние — несколько раз в неделю (39%). Жители обоих мегаполисов, вероятно, предпочитают закупаться впрок: они чаще бывают в гипермаркетах несколько раз в месяц (42%), а жители городов-миллионников — несколько раз в неделю (39%).
В меньшей степени среди россиян востребованы фермерские рынки — с той или иной регулярностью их посещают более половины наших сограждан (61%), 39% не посещают. Как и в случае с гипермаркетами, на рынок чаще приходят несколько раз в месяц (28%). Каждый пятый бывает там несколько раз в год (19%), а каждый восьмой — несколько раз в неделю (13%).
Регулярность посещения продуктовых рынков прежде всего имеет территориальную специфику. Традиционный торговый формат наиболее предпочтителен для жителей больших и крупных городов (71% — 500–950 тыс. чел., 70% — 100–500 тыс. чел.). Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов также чаще жителей других федеральных округов являются посетителями продуктовых рынков (78% и 74% соответственно), а доля бывающих там несколько раз в неделю в два раза выше, чем по выборке в целом (28% и 24% vs 13%).
Фермерская продуктовая корзина
На рынок россияне в первую очередь отправляются за свежими овощами и фруктами (67% среди посещающих фермерские рынки), чаще об этом сообщали жители Южного федерального округа (82%). Мясо и птицу на рынках покупают 61%, молочную продукцию — каждый второй (49%). Мясную гастрономию (колбасы, сало, сосиски и др.) и рыбу предпочитают брать чуть реже (42% и 39% соответственно). За бакалеей и хлебом на рынок отправляется каждый пятый (22% и 21% соответственно). Мед, кондитерские изделия и полуфабрикаты россияне, по-видимому, предпочитают покупать в магазинах, — данные товарные категории называли реже остальных (18%, 14% и 12% соответственно).
Ограничение работы гипермаркетов: за и против
Россияне также поделились мнением о предложении ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям с целью стимулирования развития фермерских рынков. Единодушия в данном вопросе в российском обществе пока нет.
В настоящее время с небольшим отрывом преобладают отрицательные оценки. Каждый второй не поддерживает ограничение времени работы гипермаркетов (50%), 43% поддерживают. Чаще в поддержку инициативы высказываются жители сел (53%) и Северо-Кавказского федерального округа (54%), а также граждане, не посещающие гипермаркеты (48%). Отрицательно к мере поддержки фермерских хозяйств относятся жители Москвы и Санкт-Петербурга (63%) и молодежь 18–24 лет (59%). Несмотря на востребованность гипермаркетов среди 25–34-летних, их мнения разделились поровну: 46% поддерживают инициативу, 49% — нет.
Фото: unsplash.com
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