Общество 02.06.2022 в 17:03

Водители Улан-Удэ недовольны перепланировкой дороги

Новая схема примыкания улицы Павлова к Боевой вызывает вопросы и у экспертов
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Текст: Константин Воронов
Водители Улан-Удэ недовольны перепланировкой дороги
Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в мэрию Улан-Удэ в связи с ремонтом автодороги и тротуаров на улицах Павлова и Боевая. «Фронтовики» просят чиновников просьбой обратить внимание на недочеты, которые допускает подрядчик в ходе ремонта. Ранее с соответствующими жалобами в ОНФ обратились местные жители.

«В ходе контрольного выезда Народного фронта доводы жителей подтвердились. Эксперты отметили недочеты при ремонте тротуаров по ул. Павлова от дома №48 до дома №62 Бордюрный камень установлен вдоль тротуара намного выше допустимых норм, что небезопасно и неэстетично. Кроме того, старый тротуар не демонтирован, а в качестве основания-подложки использован песок, что технологически не соответствует стандартам и в будущем повлияет на быстрое разрушение», - сообщают «фронтовики».


Замечания экспертов коснулись и ремонта-перепланировки автомобильной дороги в месте примыкания улицы Павлова к Боевой. Так, при выезде с улицы Павлова созданное искусственное препятствие сужает выезд и заставляет водителей повернуть налево, а затем направо, при этом создается узкий поворот с крутым углом. При выезде-въезде грузовых автомобилей «длинномеров» с прицепами или автобусов большой вместимости проезжая часть, в том числе по улице Боевая, перекрывается. А при разъезде с транспортными средствами такого размера, движущимися, хотя бы с одной стороны, исключает одновременный проезд любого другого транспортного средства по встречной полосе движения.


Эксперты Народного фронта также отметили, что дорожные работы в столице Бурятии выполняются без проектов и именно данный факт вызывает сомнение в качестве и соблюдении технологии. Реконструкция перекрестка на ул. Павлова-Боевая – яркий пример непродуманного решения.

«Такие проекты должны готовить специалисты, а не выполнять «на глаз» подрядчики. Уже есть недовольные водители, что говорит о спорном решении реконструкции перекрестка по ул. Павлова-Боевая. Что касается создания искусственного сужения автодороги, то необходимо исправить угол поворота и расширить полосу разгона, иначе такой ремонт приведет к увеличению затора на примыкании улиц Павлова-Боевая и создаст еще более аварийно-опасную ситуацию, чем наблюдалась и до ремонта дороги. Мы направили запрос в администрацию Улан-Удэ с просьбой проверить данный объект и ход работ, а также запросили проектно-сметную документацию. Кроме того, есть сомнения, что данные работы были согласованы с ГИБДД», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

Фото: ОНФ
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ремонт дороги ОНФ

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