Житель Улан-Удэ убил знакомого за отказ вместе выпить спиртного

В Улан-Удэ 1 июня ночью в квартире одного из домов на улице Дзержинского обнаружено тело 32-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки, шеи и плеча. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан ранее судимый 31-летний знакомый покойного. Мужчина заявил, что потерпевший в ходе ссоры сам напоролся на нож, находившийся в его руке. Однако его показания противоречат предварительным данным о механизме образования колото-резаных ранений. Поэтому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 31 мая вечером обвиняемый повстречал в Улан-Удэ приятеля, с которым они пришли в квартиру их общего знакомого, намереваясь вместе выпить спиртного. Однако приятель чувствовал себя плохо, отказался от выпивки и прилег на кровать. Хозяина в квартире не было, поэтому обвиняемому пришлось употреблять спиртное в одиночестве.Около полуночи, опьянев, он стал предъявлять претензии несостоявшемуся собутыльнику. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый достал из пакета новый купленный кухонный нож и нанес им несколько ударов противнику по различным частям тела. Один из них пришелся в грудную клетку.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Опомнившись, обвиняемый выбежал из дома на проезжую часть, остановил машину и попросил водителя вызвать скорую медицинскую помощь. После чего он вернулся в квартиру и оставался там до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru