Общество 02.06.2022 в 19:50
В Бурятии в пограничной зоне в Кяхте задержали телегруппу французского телеканала «Франс 24»
Журналисты выдавали себя за сотрудников телеканала «Звезда» и говорили, что проживают в Бурятии
Текст: Номер один
В Бурятии в пограничной зоне города Кяхта задержали представителей французского телеканала «Франс 24», сообщает «Тивиком».
Как выяснилось Павел Сергеев и Александр Макаров пытались брать интервью у родственников военнослужащих из Бурятии, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине.
В МВД уверяют, что журналисты выдавали себя за сотрудников телеканала «Звезда» и говорили, что проживают в Бурятии.
Однако давать комментарии «Тивикому» на вопрос «С какой целью прибыли в Бурятии?» сотрудники телеканала «Франс 24» отказались.
Тревогу по поводу их прибытия забили родители Александра Отто, старшины пятой десантно-штурмовой роты второго десантно-штурмового батальона 11-й ДШБ, гвардии сержанта, погибшего 10 мая при выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Журналисты «Франс 24» заявились в дом к родным и начали задавать глупые и провокационные вопросы, рассказала сквозь слезы мама героя Татьяна Отто.
Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой изъять у заезжей телегруппы все сделанные видеозаписи и наказать их за обман и использование бренда .телеканала «Звезда». Впрочем, пока известно, что они получили административное наказание за нахождение в пограничной зоне без специального пропуска.
Фото: Тивиком/скриншот
Как выяснилось Павел Сергеев и Александр Макаров пытались брать интервью у родственников военнослужащих из Бурятии, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине.
В МВД уверяют, что журналисты выдавали себя за сотрудников телеканала «Звезда» и говорили, что проживают в Бурятии.
Однако давать комментарии «Тивикому» на вопрос «С какой целью прибыли в Бурятии?» сотрудники телеканала «Франс 24» отказались.
Тревогу по поводу их прибытия забили родители Александра Отто, старшины пятой десантно-штурмовой роты второго десантно-штурмового батальона 11-й ДШБ, гвардии сержанта, погибшего 10 мая при выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Журналисты «Франс 24» заявились в дом к родным и начали задавать глупые и провокационные вопросы, рассказала сквозь слезы мама героя Татьяна Отто.
Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой изъять у заезжей телегруппы все сделанные видеозаписи и наказать их за обман и использование бренда .телеканала «Звезда». Впрочем, пока известно, что они получили административное наказание за нахождение в пограничной зоне без специального пропуска.
Фото: Тивиком/скриншот
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