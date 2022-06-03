Общество 03.06.2022 в 08:41

В Улан-Удэ подростку удалили из легкого канцелярскую кнопку

Как выяснилось, несколько лет назад мальчику уже делали подобную операцию
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подростку удалили из легкого канцелярскую кнопку
Минздрав Бурятии рассказал о необычной операции, которую провели 15-летнему подростку врачи ДРКБ совместно с коллегами из онкодиспансера.

«15-летний подросток был госпитализирован в ДРКБ с подозрением на наличие инородного тела в бронхе. Со слов ребенка, несколько дней назад он случайно вдохнул в себя канцелярский гвоздик. При попытке удаления методом бронхоскопии обнаружилось сужение бронха рубцовыми тканями на определенном участке, что затруднило доступ к инородному телу. Как выяснилось, несколько лет назад мальчик таким же образом вдыхал кнопку, и врачам ДРКБ уже приходилось ее удалять», - сообщили в Минздраве.

Учитывая техническую сложность, оперативно был созван консилиум врачей, где принял участие заведующий отделением эндоскопии Бурятского республиканского онкологического диспансера Вячеслав Ринчинов.

Было решено выполнить операцию на базе онкодиспансера с использованием современного оборудования, позволяющего расширить суженный бронх и беспрепятственно добраться до необходимого участка. Анестезиологическое пособие осуществляли сотрудники ДРКБ.

«Силами бригады врачей из двух учреждений проведено успешное удаление канцелярского гвоздика из бронха. Ребенок в настоящее время находится в ДРКБ и чувствует себя удовлетворительно», - рассказали в Минздраве.

Фото: Минздрав Бурятии
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