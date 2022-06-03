Общество 03.06.2022 в 09:55

Из Бурятии продолжается бегство населения

Очередной неутешительный отчет опубликовал Бурятстат
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Текст: Константин Воронов
Из Бурятии продолжается бегство населения
По данным Бурятстата, миграционный отток населения из республики в январе–марте 2022 года составил 326 человек. В республику прибыло 2575 и выбыло 2901 человек.

Наибольший отток населения наблюдался в регионы Северо-Западного федерального округа, главным образом в Санкт-Петербург и в Ленинградскую область, регионы Сибирского федерального округа - Иркутская область и Красноярский край, а также в регионы Центрального федерального округа – Москва и Московская область.

Как и ранее, отток населения из Бурятии частично компенсировался притоком в республику жителей из других регионов ДФО, а также иностранцев. Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края, а также граждан Киргизии и Турции.

Напомним, как сообщал ранее «Номер один», с 1990 года из Бурятии уехали 433 тысяч человек. Эта цифра практически равна населению Улан-Удэ. «Драпают» из республики целыми семьями. Как отмечает бурятский социолог, доктор социологических наук Юлия Бюраева, изучившая эту проблему, за 30 лет (1990 - 2020 гг.) республика потеряла 9% от среднегодовой численности населения на 2020 год.

Фото: «Номер один»
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