Массовая невыдача кассовых чеков в магазинах Бурятии осложняет положение покупателей

«Мы закупили ленту, как только начались проблемы, по 120 рублей за рулон, в среднем один чек обходится в два-три рубля в зависимости от величины покупок, - рассказал владелец одного из улан-удэнских магазинов. - Мы спрашиваем покупателей, нужен ли им чек, обычно говорят, что нет»

«В законодательстве определенные сделки должны проводиться только при наличии бумажного носителя, а другие, например покупка товаров в магазинах, - на усмотрение потребителя, - сообщил улан-удэнский адвокат Дмитрий Трушков. - Сегодняшняя ситуация, когда кассир предлагает выбивать или не выбивать кассовый чек, подразумевает, что активное право потребителя не нарушено. Разумеется, в случае предъявления иска в суд на некачественную услугу или товар наличие кассового чека облегчает задачу для истца. Однако есть и другие возможности доказать данный факт, поскольку всегда, зная место и время покупки, можно выявить проводку по кассе, но это более сложно»

Подорожание кассовой ленты, производимой за рубежом, вызвало массовую невыдачу чеков в магазинах Бурятии. Супермаркеты экономят на бумаге, тогда как у потребителей возникают сложности с доказыванием покупок и контролем расходов. Напомним, что чековая лента еще в марте подорожала и начала исчезать у поставщиков. Из-за введения против РФ западных санкций вырос рост курсов валют и нарушились логистические цепочки.Между тем ситуация довольно скандальная, поскольку в крупных супермаркетах Улан-Удэ невыдача кассовых чеков приняла повальный характер.Но вот для потребителей отсутствие чека на покупку товара несет риски.Чаще всего речь идет о просроченных либо некачественных товарах. Наличие кассового чека дает основание устно заявлять претензию, тогда возврат товара обычно проходит быстро и без скандалов. А вот без чека приходится доказывать факт покупки, показывая, например, безналичную транзакцию на телефоне.Также при невыдаче чека нарушается Закон о защите прав потребителей, поскольку в момент оплаты товара покупатель не видит ни стоимости товара, ни ее количества. Продавец называет общую сумму, покупатель оплачивает. Нередко возникают сложности уже в момент покупки. Чаще всего это претензии в связи с разной стоимостью продуктов по так называемым «акциям».Например, на полке висит одна цена, сниженная по «акции», а на кассе этот товар уже может быть по более высокой стоимости (ценники якобы забыли поменять). Часто магазины делают такую уловку, как выкладка товаров с подменой ценников - фактически однотипный в ассортименте одного бренда, он имеет разную цену, и покупатель может уловить этот факт лишь получив кассовую ленту после оплаты. И затем потребовать возвратить излишне уплаченные деньги. Без чека увидеть это невозможно.В Управлении Роспотребнадзора посоветовали обратиться в УФНС, поскольку невыдача кассовых чеков - прерогатива налоговой инспекции. Напомним, ранее за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тыс. рублей. Но, как выяснилось, сегодня никого не наказывают: в УФНС по РБ сообщили, что ФНС приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека в связи с дефицитом кассовой ленты. Как отмечают налоговики, современные кассы автоматически передают данные о продажах в налоговые органы с помощью информационной системы, что создает базу фискальных данных.Тем не менее в случае покупки скоропортящихся товаров либо на большие суммы желательно требовать чек, отмечает юрист.Добавим, что, несмотря на то, что в мае кассовая лента в связи с падением курса доллара значительно подешевела, магазины продолжают упорно экономить на бумаге. Ведь пара рублей на одного покупателя выливается в десятки миллионов рублей дополнительной выручки в год для крупных сетей. В результате кассиры, как заговоренные, утомляют потребителей назойливыми вопросами: нужен ли чек, ища способ сократить объемы расхода кассовой ленты и уменьшить затраты владельцев бизнеса.Причем если раньше за невыдачу кассового чека штрафовали кассиров, то теперь в некоторых супермаркетах лишают премий за то, что они забыли спросить покупателей о чеке и выдали без их согласия. Нанеся магазину «урон». Это дополняет еще одно идиотское предложение для кассиров улан-удэнских супермаркетов, возведенное в ранг обязательной служебной инструкции, - «впаривать» покупателям пластиковые пакеты за пять рублей при оптовой цене в один рубль.Кстати, в супермаркетах Иркутска подобный прессинг в отношении кассиров и покупателей наблюдается редко. Стоимость кассовой ленты упала, и экономить на ограничении прав потребителей не имеет никакого смысла.Дмитрий Родионов, «Номер один».