Клен и ясень могут смягчить сухой климат столицы Бурятии

«Я смотрела историю, оказывается, этот же участок горел и в 1990-х гг., что показывает - такие леса продолжат гореть и дальше, учитывая близость к городу и наличие сухой травы. Естественно, данное положение дел никого не устраивает, - рассказывает директор Байкальского пермакультурного центра «Друиды» Валентина Юрченко. - Человек очень сильно нарушил на этой земле водный баланс - здесь не хватает влаги, поскольку вода с осадками стекает со склона, не в силах задержаться за нарушенные почвы»

«Чем выше разнообразие - тем выше устойчивость, - полагает Валентина Юрченко. - Созданный нами искусственный лесной мир преобразуется затем в естественную экосистему, лес со временем начинает жить полноценной жизнью. Давая среду обитания для многих видов животных, птиц и насекомых, таким образом восстанавливается жизнь на ранее уничтоженных пожаром территориях».

Климат в центральной части Бурятии считается не просто сухим, а очень сухим. Это приводит к постоянным пожарам, и находиться в нем не слишком комфортно - сосна сушит климат и непригодна ни к чему, кроме промышленных целей. Экологи в Улан-Удэ намерены продолжить пилотный проект по восстановлению сгоревшего на Верхней Березовке леса с помощью пермакультуры. Чтобы изменить климат на более влажный, ведь лиственный лес максимально удерживает дефицитную в столице Бурятии влагу в почвах.В 2014 году за Этнографическим музеем сгорел участок соснового леса площадью 15 гектаров. Сегодня его восстанавливают экологические активисты, высаживая деревья с помощью принципов пермакультуры.Эколог рассказывает, что главной задачей восстановления лесов и предупреждения пожаров является укрытие почвы от жесткого солнца с целью сохранения влаги и создания среды для роста нового леса, прежде всего лиственного.- Для этого мы имитируем природные условия, засыпаем землю измельченной щепой, чтобы влага не испарялась, а под ней создавались хорошие условия для роста саженцев лиственных пород.На сгоревшем лесном участке на Верхней Березовке сегодня лежит около 30 «КамАЗов» древесного мусора, вывезенного с городских субботников. Это МБУ «Городское лесничество» поддержало инициативу экологов и привезло на место пожарища мелкие порубочные остатки от веток тополей. Их далее перемалывают в мелкую щепу, которой при посадке укрывается земля. Для этих целей куплен мульчер (щеподробилка).В 2021 году по новой технологии посажено 200 саженцев, все они прижились. В этом году на участке планируется посадить в два раза больше.На вопрос, не сосна ли высаживается, Валентина ответила жестким отказом: никаких хвойных пород! Сосна - виновник постоянных пожаров.По словам эколога, в Бурятии очень серьезный перекос с высадкой сосны - ее сажают где ни попадя, прежде всего для промышленных целей. Чтобы спустя 80 лет срубить строевой лес и отправить в Китай. Но это плохая идея для Улан-Удэ. Потому что сосна пересушивает климат, вытягивая из почвы всю влагу и не давая размножаться полезным для климата и людей лиственным породам.Проблема в том, что сосну массово сажают на мертвую почву, затем срубают и снова высаживают ту же сосну. В результате лес на истощенных почвах становится все более бедным и лишенным разнообразия, в нем процветают вредители, в таком лесу некомфортно находиться летом - он слишком сух и постоянно горит. Добавим, что даже восстановление лесов в рамках реализации нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», цель которого обеспечить 100%-ный баланс выбытия и воспроизводства леса к 2024 году, в основном ведется с помощью саженцев сосны, лиственницы и кедра. Про лиственные породы все забывают, а зря. Есть исследования, где рассказывается, что c учетом изменяющегося климата через 30 лет сосна начнет массово гибнуть и произойдет опустынивание.Именно поэтому в проекте Юрченко делается упор на высадку саженцев широколиственного леса: ясеня, груши, яблони, а также рябины, ивы и дубов. В тех местах на Верхней Березовке, где нет ветра, хорошо зимует даже орех маньчжурский или цветущая японская сакура. Ведь при произрастании лиственных пород возникает очень плотная лесная подстилка от опавших листьев, не дающая влаге скатываться по склону и испаряться. Проект восстановления сгоревших лесов лиственными фактически продвигает идею леса без пожаров, ведь во влажном лиственном лесу труднее разгореться пламени, угрожающему людям.Именно поэтому упор в городских лесах должен делаться не на потребительском подходе к деревьям с промышленными целями, а на использовании городских лесов в рекреационных целях - чтобы горожанам было комфортно находиться в таких лесах. Как, например, в западных регионах страны, где местному населению не запрещают находиться на природе, в отличие от Бурятии. У нас же люди часто лишены возможности нормального отдыха, в том числе из-за высокой способности сосны гореть даже от брошенного окурка. В лиственных лесах пожары крайне редки, а находиться в них одно удовольствие из-за высокой влажности. Постепенно можно поменять даже климат, а также снизить число вредной травы и кустарников, например полыни. Хорошо растущей на сухих почвах и массово аллергизирующей население.При этом Валентина Юрченко полагает, что важно изучить видовой состав растений, чтобы они комфортно уживались друг c другом и были помощниками, a не врагами. Добавим, городские лесники с пониманием относятся к данной идее, ведь сосна по большому счету всех достала - она активно горит, ее постоянно рубят «черные лесорубы», приходится делать минерализованные полосы, тратя бюджетные деньги. Да и растет сосна, по сравнению с тополями и ильмом, очень медленно.Городское лесничество, по ее словам, активно помогает в озеленении. Так, лесники на территории лесопосадок обустроили специальные канавы, которые Юрченко вместе с волонтерами засыпала щепой, высаживая там лиственные породы. При этом Валентина Юрченко жалуется, что местное население, живущее неподалеку от будущей рекреационной территории, не совсем понимает важность процесса. Воруют не только уже высаженные саженцы фруктовых деревьев, но и даже... щепу из канав.- Уж щепа-то зачем им понадобилась? - сокрушается дендролог.В итоге, полагает она, при переходе от промышленного использования городских лесов к рекреационному выиграют все горожане.Ведь не секрет, что интенсивное использование городских территорий в последние годы привело к истощению грунтовых вод во многих районах Улан-Удэ. Происходит эрозия почв. Вода не только быстро испаряется на истощенных почвах, но и скатывается вниз в Селенгу, а не поступает внутрь почвы, формируя водоносные горизонты.Экологи говорят, что Бурятия вступила в 20-летний, относительно полноводный период, а после него снова начнется засуха. Есть еще время, чтобы вокруг Улан-Удэ зазеленели дубравы, смягчающие климат и защищающие людей от пожаров.Дмитрий Родионов, «Номер один».