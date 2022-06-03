Общество 03.06.2022 в 11:01

Жителю Забайкалья не принесло счастья золото отца

Более 20 золотых слитков ценой около 11 млн рублей он пустил в незаконный оборот
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Текст: Номер один
Жителю Забайкалья не принесло счастья золото отца

Центральный районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении проживающего в краевом центре гражданина Азербайджана, а также жителя Калганского района Забайкальского края. Они обвинялись в «незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере», сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что в конце 2021 года иностранный гражданин договорился с забайкальцем о приобретении 23 слитков чистого золота общей массой более 2,5 кг стоимостью около 11 млн рублей. Эти слитки были изготовлены жителем Калганского района из золота неизвестного происхождения, найденного после смерти отца в его жилье.

Действия злоумышленников пресечены сотрудниками правоохранительных органов во время совершения незаконной сделки по передаче драгоценного металла в Чите, все золотые слитки изъяты.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок, а также штрафа в размере 100 тыс рублей каждому.

Изъятое золото обращено в доход государства.

Не очень строгий приговор не вступил в законную силу, но напомнил о сюжете одной из последних советских комедий «Раз на раз не приходится». Ее герои в исполнении Армена Джигарханяна, Леонида Куравлева и Борислава Брондукова – шабашники. Они сносят старое здание. В его печи они находят тайник с золотыми слитками. Между двумя вариантами действий - сдать клад государству или тайно продать его – они выбрали незаконный. Успешные кладоискатели теряют покой в попытках сохранить золото, но в итоге прогорают. Второй клад не попадается. «Раз на раз не приходится», - подводит философский итог бригадир.

А ведь сдай забайкалец отцовский клад государству, то получил бы вполне приличную сумму.

Фото: dvtu.customs.gov.ru

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