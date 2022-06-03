Росгвардейцы задержали дерзкого угонщика

В полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что вечером угнан автомобиль в Железнодорожном районе на ул. Третьякова. Ориентировку на розыск угнанного транспортного средства и приметы подозреваемого были переданы всем наружным нарядам, сообщили в управлении Росвардии.Чуть позже на ул. Хоринская, в районе авиационного завода, Росгвардейцы заметили автомобиль белого цвета, схожий с разыскиваемым. Они задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным оказался 20-летний житель Забайкальского края. Установлено, что задержанный молодой человек приехал в Бурятию купить машину продавец-перекупщик вышел из автомобиля, и угнал транспортное средство стоимостью 200 тысяч рублей.Со слов задержанного, он торопился вернуться домой до ночи и решил «ускорить» процесс покупки.По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия