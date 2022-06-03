Общество 03.06.2022 в 11:34

Росгвардейцы задержали дерзкого угонщика

Он украл автомобиль на глазах у продавца, не отдав перекупщику деньги

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Текст: Номер один
Росгвардейцы задержали дерзкого угонщика
В полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что вечером угнан автомобиль в Железнодорожном районе на ул. Третьякова. Ориентировку на розыск угнанного транспортного средства и приметы подозреваемого были переданы всем наружным нарядам, сообщили в управлении Росвардии.

Чуть позже на ул. Хоринская, в районе авиационного завода, Росгвардейцы заметили автомобиль белого цвета, схожий с разыскиваемым. Они  задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным оказался 20-летний житель Забайкальского края.  Установлено, что задержанный молодой человек приехал в Бурятию купить машину продавец-перекупщик вышел из автомобиля, и угнал транспортное средство стоимостью 200 тысяч рублей.

Со слов задержанного, он торопился вернуться домой до ночи и решил «ускорить» процесс покупки.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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