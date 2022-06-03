Общество 03.06.2022 в 14:28

Жители Выдрино снова жалуются на мусорный беспредел

Мусорные баки в селе снова переполнены, прокуратура проводит проверку
A- A+
Текст: Номер один
Жители Выдрино снова жалуются на мусорный беспредел
Жители Выдрино в очередной обратились в «Номер один» с жалобами на переполненные мусорные контейнеры и неприятный запах. 

- После ваших публикаций «ЭкоАльянс» убрал в селе весь мусор. Но недолго мы радовались. С той поры, с 18 мая (по крайней мере, на нашей улице так), больше мусор не убирают снова. Опять баки переполнены, в них копошатся собаки, коровы. 

Напомним, мы уже писали о данной проблеме, тогда сельчане пожаловались на то, что устали ждать от «мусорного» оператора исполнения своих же обязанностей и обещаний. По словам сельчан, улицы буквально усеяны мусором, а контейнеры подолгу стоят переполненными. В них повадились копаться и искать себе еду как бродячие собаки, так и коровы. Местные жители опасаются отравления скота или распространения какой-нибудь заразы.  

Жительница Выдрино Тамара Сидорова обратилась по данному факту в прокуратуру, сейчас по ее обращению проводится проверка. 

Отметим, проблемы с мусором есть и в других населенных пунктах. Совсем недавно жители Хоринского района возмущались в СМИ по поводу того, что «ЭкоАльянс» «закормил коров пакетами», разлетающимися по окрестностям из-за образовавшейся из-за несвоевременного вывоза ТКО свалки. Есть проблемы в Заиграевском, Баргузинском районах, в селе Гурульба Иволгинского района и, конечно, городе Улан-Удэ. Как сообщали в республиканском Госстройжилнадзоре, с начала года «ЭкоАльянс» уже 16 раз оштрафован за невывоз мусора на общую сумму около 100 тыс. рублей.

По неофициальным данным, свалка в Выдрино вместе со свалками в Селенгинске и Тункинском национальном парке входит в число объектов, за которые может быть привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу генеральный директор ООО «ЭкоАльянс», депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин.

Теги
Общество

Все новости

СЦКК нарушал законы об охране воздуха, об отходах и о промбезопасности
03.06.2022 в 15:50
В Бурятии многолетний земельный спор между соседями завершился поджогом
03.06.2022 в 15:40
В Улан-Удэ проходит выставка «Baikal Travel Mart 2022»
03.06.2022 в 15:04
В Улан-Удэ горит отель Байкал Плаза
03.06.2022 в 14:58
Жители Выдрино снова жалуются на мусорный беспредел
03.06.2022 в 14:28
Правительство Бурятии пополнил несостоявшийся глава Заиграевского района
03.06.2022 в 12:15
Росгвардейцы задержали дерзкого угонщика
03.06.2022 в 11:34
Жителю Забайкалья не принесло счастья золото отца
03.06.2022 в 11:01
На Украине погиб старший лейтенант из Еравны Баир Хандуев
03.06.2022 в 10:44
В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники
03.06.2022 в 10:24
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
СЦКК нарушал законы об охране воздуха, об отходах и о промбезопасности
После гибели пятерых сотрудников комбината СЦКК проверила природоохранная прокуратура  
03.06.2022 в 15:50
В Улан-Удэ проходит выставка «Baikal Travel Mart 2022»
Участники отмечают очень высокую организацию мероприятия
03.06.2022 в 15:04
Росгвардейцы задержали дерзкого угонщика
Он украл автомобиль на глазах у продавца, не отдав перекупщику деньги

03.06.2022 в 11:34
Жителю Забайкалья не принесло счастья золото отца
Более 20 золотых слитков ценой около 11 млн рублей он пустил в незаконный оборот
03.06.2022 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru