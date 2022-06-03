Жители Выдрино снова жалуются на мусорный беспредел

Жители Выдрино в очередной обратились в «Номер один» с жалобами на переполненные мусорные контейнеры и неприятный запах.- После ваших публикаций «ЭкоАльянс» убрал в селе весь мусор. Но недолго мы радовались. С той поры, с 18 мая (по крайней мере, на нашей улице так), больше мусор не убирают снова. Опять баки переполнены, в них копошатся собаки, коровы.Напомним, мы уже писали о данной проблеме, тогда сельчане пожаловались на то, что устали ждать от «мусорного» оператора исполнения своих же обязанностей и обещаний. По словам сельчан, улицы буквально усеяны мусором, а контейнеры подолгу стоят переполненными. В них повадились копаться и искать себе еду как бродячие собаки, так и коровы. Местные жители опасаются отравления скота или распространения какой-нибудь заразы.Жительница Выдрино Тамара Сидорова обратилась по данному факту в прокуратуру, сейчас по ее обращению проводится проверка.Отметим, проблемы с мусором есть и в других населенных пунктах. Совсем недавно жители Хоринского района возмущались в СМИ по поводу того, что «ЭкоАльянс» «закормил коров пакетами», разлетающимися по окрестностям из-за образовавшейся из-за несвоевременного вывоза ТКО свалки. Есть проблемы в Заиграевском, Баргузинском районах, в селе Гурульба Иволгинского района и, конечно, городе Улан-Удэ. Как сообщали в республиканском Госстройжилнадзоре, с начала года «ЭкоАльянс» уже 16 раз оштрафован за невывоз мусора на общую сумму около 100 тыс. рублей.По неофициальным данным, свалка в Выдрино вместе со свалками в Селенгинске и Тункинском национальном парке входит в число объектов, за которые может быть привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу генеральный директор ООО «ЭкоАльянс», депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин.