В Улан-Удэ проходит выставка «Baikal Travel Mart 2022»

«На выставке-ярмарке 14 районов Бурятии представляют стилизованные палатки со своей культурной программой. 34 представителя туротрасли презентуют свои турпродукты. Снова встретили большую делегацию из Монголии. 18 организаций участвуют в выставке. И наши ремесленники также представили разнообразие самых разных изделий: из валяной шерсти, сувениры, украшения, сумки с национальной символикой и многое другое, а также проводят мастер-классы. Приходите всей семьёй на выставку! Есть на что посмотреть. У мероприятия также большая деловая часть: круглый стол «Больше, чем путешествие», семинары для гидов, рестораторов и отельеров», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





«Правительство республики делает всё, чтобы туристическая отрасль республики была привлекательной, доступной. Для этого мы проводим работу с нашими инвесторами. В этом году уже подписано несколько контрактов на строительство объектов туристской инфраструктуры. В особой экономической зоне, в Тункинской долине, Баргузинском районе и во многих местах нашей республики развиваются места туристского показа. И туристов становятся всё больше. К нам летят по чартерным программам из центральных регионов России. И в этом году благодаря открытию границы очень много гостей приезжают из Монголии», - сказал он.





«В Бурятии огромный природный и туристический потенциал. Доказательство тому - два года подряд мы становимся победителями всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по разработке туристических маршрутов и экологического туризма», - отметил Иван Альхеев.





«Хорошо представлены наши предприниматели, турбизнес, сувенирная продукция. Удивило очень сильно, потому что очень много интересных решений, интересных предложений. Организаторам большой респект, молодцы», - сказал он.







«Выставка очень шикарная, расположение хорошее. И самое главное, очень доброжелательная, хорошая обстановка, - в свою очередь прокомментировала мероприятие пресс-секретарь шаманского центра «Тэнгэри» Оксана Ким. - Мы очень благодарны организаторам, что нам такое место выделили. Сегодня мы представляем мастер-класс прямо на месте. И также предлагаем сегодня экскурсию в три часа на шаманский центр и завтра в пять часов бесплатно».





«Очень рады, что такое мероприятие в республике проводится. Можно показать себя, посмотреть на других. Очень рады, что много на этой ярмарке гостей из Монголии, очень много туроператоров привезли свои услуги, и мы рады сотрудничать с такими соседями», - сообщил руководитель республиканского центра молодёжного туризма «Байкал» Виктор Власов.







Сегодня на улице Соборная в Улан-Удэ открылась выставка «Baikal Travel Mart 2022».По словам зампреда правительства РБ Ивана Альхеева, количество туристских прибытий в Бурятию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40%.Как сообщил зампред, основная идея выставки - это презентация уникального потенциала регионов Бурятии и Монголии, заключение контрактов и разработка новых туристических маршрутов.Замдиректора Байкальского колледжа туризма и сервиса Алексей Мишин отметил очень высокую организацию ярмарки.«Буквально неделю назад проходил российско-монгольский форум, и опять вот такое замечательно мероприятие, где представлены и районы республики, и представители из Монголии. Самое главное, что мы все начинаем сотрудничество, чему мы несказанно рады. А мы подписываем договор с туристической компанией из Монголии, а также с компанией FUN&SUN. Всех приглашаю на выставку сегодня и завтра. Приходите, здесь замечательно, классно и очень познавательно», - призвала представитель парк-отеля «Кумуткан» и детских санаториев «Родник» Анна Масличенко.-продвижение туристических услуг;-площадка для встреч и переговоров;-предложения туристического рынка Байкальского региона;-знакомство с местными туроператорами и турагентствами;-презентации и мастер классы ведущих туристских компаний.Посетителей ждет веселая ярмарка, розыгрыши, дегустация, знакомство с лучшими туроператорами России и Монголии, мастер-классы и презентации от районов Бурятии.Выставки работают 3 и 4 июня с 10:00 до 18:00.На выставке пройдет фестиваль экскурсий «Хото» от лучших гидов России, а также бесплатное обучение «Проектирование и документационное сопровождение туристского маршрута».Фото: пресс-служба правительства Бурятии