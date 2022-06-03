СЦКК нарушал законы об охране воздуха, об отходах и о промбезопасности

Нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах и о промышленной безопасности выявила в работе Селенгинского ЦКК Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в надзорном органе.В связи с неоднократным превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе природоохранным прокурором внесено представление, по которому в дисциплинарном порядке наказаны пять должностных лиц, в том числе двое из них уволены, организацией принимаются меры к установке газоочистного оборудования.По возбужденным прокурором делам за допущенные нарушения закона об отходах производства и потребления, а также в сфере промышленной безопасности руководители организации привлечены к административной ответственности. Прокурором в суд направлено исковое заявление о понуждении предприятия устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта в составе комплекса очистных сооружений.Кроме того, по требованию Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Забайкальским управлением Росприроднадзора проведена проверка деятельности организации. Установлены факты превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствия разрешения на такие выбросы, эксплуатации источников выбросов без их постановки на учет в государственный реестр объектов негативного воздействия. В настоящее время производится расчет ущерба, причиненного окружающей среде.Природоохранным прокурором в связи с несвоевременным выявлением Забайкальским управлением Росприроднадзора данных нарушений внесено представление в адрес его руководителя.Как сообщал «Номер один», продолжается расследование возбужденного по материалам природоохранной прокуратуры уголовного дела о загрязнении атмосферного воздуха, повлекшего гибель пятерых работников организации.Фото: epp.genproc.gov.ru