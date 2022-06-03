Общество 03.06.2022 в 15:50

СЦКК нарушал законы об охране воздуха, об отходах и о промбезопасности

После гибели пятерых сотрудников комбината СЦКК проверила природоохранная прокуратура  
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Текст: Номер один
СЦКК нарушал законы об охране воздуха, об отходах и о промбезопасности
Нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах и о промышленной безопасности выявила в работе Селенгинского ЦКК Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в надзорном органе.

В связи с неоднократным превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе природоохранным прокурором внесено представление, по которому в дисциплинарном порядке наказаны пять должностных лиц, в том числе двое из них уволены, организацией принимаются меры к установке газоочистного оборудования.

По возбужденным прокурором делам за допущенные нарушения закона об отходах производства и потребления, а также в сфере промышленной безопасности руководители организации привлечены к административной ответственности. Прокурором в суд направлено исковое заявление о понуждении предприятия устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта в составе комплекса очистных сооружений.

Кроме того, по требованию Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Забайкальским управлением Росприроднадзора проведена проверка деятельности организации. Установлены факты превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствия разрешения на такие выбросы, эксплуатации источников выбросов без их постановки на учет в государственный реестр объектов негативного воздействия. В настоящее время производится расчет ущерба, причиненного окружающей среде.

Природоохранным прокурором в связи с несвоевременным выявлением Забайкальским управлением Росприроднадзора данных нарушений внесено представление в адрес его руководителя.

Как сообщал «Номер один», продолжается расследование возбужденного по материалам природоохранной прокуратуры уголовного дела о загрязнении атмосферного воздуха, повлекшего гибель пятерых работников организации.

Фото: epp.genproc.gov.ru
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экология проверка прокуратура СЦКК

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