Общество 03.06.2022 в 16:12

Тише едем — дальше будем?

Предложение минтранса запретить водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82% россиян
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Текст: Номер один
Тише едем — дальше будем?

По мнению россиян, популярность электросамокатов приводит к росту числа аварий. Предложение ограничить скорость передвижения на них до 25 км/ч находит поддержку у большинства граждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного мнению россиян о мерах регулирования движения на электросамокатах.

Электросамокаты пока не получили широкого распространения в России: но с той или иной периодичностью ими пользуются 9% жителей страны, не пользуются — 91%.

Электросамокаты и рост числа ДТП

По мнению 81% россиян, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Незначительным это влияние считает каждый второй (45%), сильным — 36%. Еще 7% не видят связи между популярностью электрических самокатов и числом ДТП.

 Это влияние россияне оценивают по-разному в зависимости от возраста и медиапредпочтений. Молодые люди 18–24 лет и активные пользователи интернета чаще убеждены в том, что рост числа самокатчиков несущественно отражается на количестве аварий (54% и 52% соответственно). Представители старшего поколения и активные телезрители, напротив, видят в электросамокатах большую опасность и считают их влияние серьезным (43% и 48% соответственно).

 Мнения, что электросамокаты становятся причиной дорожных происшествий, чаще придерживаются жители Уральского федерального округа (12%) — региона, в котором данный способ передвижения наиболее распространен.

ПДД для водителей самокатов

Россиянам предложили оценить важность правил, регулирующих вождение электросамокатов. Каждый второй полагает, что в первую очередь следует ограничить скорость передвижения на самокатах (48%). Наиболее актуальной эта мера кажется жителям обеих столиц (56%). Предложение минтранса запретить водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82% россиян, не поддержали — 14%.

Чуть реже граждане называли ограничение возраста вождения (41%), а среди молодежи 18–34 лет этот ответ стал первым по популярности (18–24 лет — 57%, 25–34 лет — 48%). Треть опрошенных предлагают ввести запрет езды на тротуарах и пешеходных зонах (33%), четверть — обязать виновника ДТП выплачивать компенсацию в случае причинения ущерба (24%, среди 18–24-летних — 40%).

 Наконец, выделение отдельной категории прав для вождения электросамокатов считает важным каждый пятый (21%), а такая мера, как ограничение веса транспортного средства, кажется нашим согражданам наименее эффективной (2%).

Фото: pixabay.com

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