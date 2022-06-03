21 организация из Монголии участвует в «Baikal Travel Mart 2022» в Улан-Удэ

Байкальская туристская выставка-ярмарка Baikal Travel Mart проходит 3-4 июня в Улан-Удэ (с 10.00 до 18.00). Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 14 районов Бурятии представляют свои площадки с культурной программой, продажей сувениров, чаев, гастрономических брендов. 34 представителя туротрасли предлагают гостям турпродукты, а лучшие ремесленники - изделия из валяной шерсти, сувениры, украшения, сумки с национальной символикой и многое другое. Отдельный блок ярмарки посвящен туризму в Монголии, 21 организация из соседнего государства участвует в выставке, в том числе Ассоциация туризма Монголии.В рамках выставки будет подписано 15 соглашений о сотрудничестве между российскими и монгольскими туроператорами. Неделей ранее – 27-28 мая – в Улан-Удэ прошел международный форум «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности», который собрал более 3 тысяч участников, 200 предпринимателей из Монголии.Кроме торговых площадок здесь развернулись зоны для b2b переговоров: общения предпринимателей и обмена деловыми контактами. На входе в ярморочную улицу развернулась сцена, где выступают именитые артисты и лучшие творческие коллективы Бурятии, они показывают не только культурный потенциал, но и знакомят с национальными традициями народов республики.Участников мероприятия на торжественном открытии приветствовал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.- От имени правительства Бурятии я рад вас всех приветствовать на нашей XVII туристической выставке «Baikal Travel Mart 2022»! Правительство делает всё, чтобы туристическая отрасль республики была привлекательной, доступной. Для этого мы проводим работу с нашими инвесторами. В этом году уже подписано несколько контрактов на строительство объектов туристской инфраструктуры. В особой экономической зоне, в Тункинской долине, Баргузинском районе и во многих местах нашей республики развиваются места туристского показа. И туристов становятся всё больше. К нам летят по чартерным программам из центральных регионов России. И в этом году, благодаря открытию границы, очень много гостей приезжают из Монголии. Основная идея нашей выставки - это презентация уникального потенциала регионов Бурятии и Монголии, заключение контрактов и разработка новых туристических маршрутов, - отметил зампред.Иван Альхеев также подчеркнул, что в Бурятии огромный природный и туристический потенциал. «Доказательство тому - два года подряд мы становимся победителями всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по разработке туристических маршрутов и экологического туризма», - сообщил он.Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн заявила о своевременности и актуальности Baikal Travel Mart после двухлетних ограничений, связанных с распространением коронавируса:- С 14 февраля 2022 года правительство Монголии объявило об открытии международных границ, что дало новые возможности для развития туристической сферы. Правительство обращает большое внимание на поддержку туристической сферы и развития внутренних и международных маршрутов. Хотелось бы отметить, что в Монголии благополучно реализуется платформа, которая позволяет цифровизацию онлайн-процедуры оформления виз для иностранных туристов и путешественников. Это упрощает подготовку к путешествиям по красивым местам нашей страны. Сегодняшняя выставка - это не только ярмарка, но и, конечно, уникальная площадка для коммуникации профессионалов в сфере туризма и путешествий. И я уверена, что в результате этой выставки будут разработаны и определены туристические маршруты, будут представлены новые туристические продукты.Госпожа Нямцэрэн, поблагодарила от имени Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ и от себя лично организаторов мероприятия: главу республики Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.3 июня в отеле «Чингисхан» (ул. Балтахинова, 5) состоится так называемый «Travel Upgrade», где пройдут круглый стол «Больше, чем путешествие», семинары для гидов, рестораторов и отельеров.Байкальская туристская выставка Baikal Travel Mart, ранее известная как «Туризм и отдых в Бурятии», проводится в республике с 2003 года. Ребрендинг выставки связан с увеличением числа заявок от зарубежных участников и других регионов.Выставка «Baikal Travel Mart 2022» в первую очередь нацелена на продвижение туристического потенциала Бурятии. Сегодня, когда туристическая инфраструктура России продолжает расти, выставка демонстрирует возможности развития Бурятии, как перспективного региона в сфере туризма.Фото: пресс-служба правительства Бурятии