Общество 03.06.2022 в 23:35

В Бурятии горит кровля двух трехэтажных многоквартирных жилых домов в поселке Новый Уоян

Огонь локализован; 150 жильцов домов не пострадали, в поселке введен режим ЧС
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В Бурятии горит кровля двух трехэтажных многоквартирных жилых домов в поселке Новый Уоян
Бурятии в 19:27 (мест) в службу «112» поступила информация о том, что в Северо-Байкальском районе в поселке  Новый Уоян по адресу ул. Подбельского д.10 и д.12, горит кровля  двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый).

В горящих домах проживали 150 человек (из них 40 детей), пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют шесть единиц техники, пожарный поезд и 27 человек. Площадь пожара составляет 800 кв метров,

На месте пожара развернут штаб  муниципального поселения «Новый Уоян» по оказанию помощи пострадавшим. На базе Ново-Уоянской общеобразовательной школы развернут пункт временного размещения пострадавшего населения.

По состоянию на 20:00 проведено заседание Комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС  и обеспечению пожарной безопасности Северо-Байкальского района на которой принято решение о введении ЧС муниципального характера в границах поселка Новый Уоян, а так же создан оперативный штаб по организации жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Глава Северобайкальского района Игорь Пухарев выехал на место пожара.

По состоянию на 21:00 пожар локализован.

Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим, выплаты компенсаций, восстановления жилых домов, сообщили в правительстве республики.

Фото: pixabay.com
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