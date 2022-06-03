В Бурятии горит кровля двух трехэтажных многоквартирных жилых домов в поселке Новый Уоян

Бурятии в 19:27 (мест) в службу «112» поступила информация о том, что в Северо-Байкальском районе в поселке Новый Уоян по адресу ул. Подбельского д.10 и д.12, горит кровля двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый).В горящих домах проживали 150 человек (из них 40 детей), пострадавших нет.В тушении пожара участвуют шесть единиц техники, пожарный поезд и 27 человек. Площадь пожара составляет 800 кв метров,На месте пожара развернут штаб муниципального поселения «Новый Уоян» по оказанию помощи пострадавшим. На базе Ново-Уоянской общеобразовательной школы развернут пункт временного размещения пострадавшего населения.По состоянию на 20:00 проведено заседание Комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Северо-Байкальского района на которой принято решение о введении ЧС муниципального характера в границах поселка Новый Уоян, а так же создан оперативный штаб по организации жизнеобеспечения пострадавшего населения.Глава Северобайкальского района Игорь Пухарев выехал на место пожара.По состоянию на 21:00 пожар локализован.Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим, выплаты компенсаций, восстановления жилых домов, сообщили в правительстве республики.Фото: pixabay.com