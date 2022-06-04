Общество 04.06.2022 в 11:27

В Бурятии в поселке Новый Уоян сгорели крыши двух многоквартирных домов

Жильцы домов успели эвакуироваться, пострадавших нет
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Текст: Номер один
В Бурятии в поселке Новый Уоян сгорели крыши двух многоквартирных домов
В Бурятии в результате пожара в поселке Новый Уоян огнем полностью уничтожена кровля двух домов на площади 960 квадратных метров, выгорели три и повреждены огнём 15 квартир. Людей, получивших вред здоровью, нет, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС

За помощью в расселении обратилось пять человек, которые находятся в пункте временного размещения.

Как сообщал «Номер один», вчера вечером в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошло загорание в двух трехэтажных многоквартирных жилых домах. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 12-го Северобайкальского отряда ГПС Бурятии, добровольные пожарные поселения «Новый Уоян», работники АО «Р-Восток так же неравнодушный индивидуальный предприниматель. В общей сложности в ликвидации пожара участвовали 37 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

На момент прибытия первого подразделения жильцы самостоятельно эвакуировались из горящих домов. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около трех часов.

Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращением с огнем. Виновные лица устанавливаются. На месте пожара работает комиссия по установлению причинённого ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

Фото: pixabay.com
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