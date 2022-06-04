Общество 04.06.2022 в 11:49

Волонтеры ВСЖД собрали более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Гуманитарный груз передается в отделения Российского Красного креста, откуда направляется в Донбасс
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Текст: Номер один
Волонтеры ВСЖД собрали более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрано на Восточно-Сибирской железной дороге с начала участия во всероссийской акции #МыВместе, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

На текущей неделе в Иркутское региональное отделение Российского красного креста передана крупная партия помощи, отправленная со станций Таксимо и Новая Чара. Только за последние недели бамовцы собрали более 600 кг продуктов, одежды, детского питания, средств гигиены и других необходимых предметов.

Напомним, что на ВСЖД продолжают работу 23 пункта по приему гуманитарной помощи. Они расположены на крупных и узловых станциях магистрали. В общей сложности в процессе сбора помощи задействовано около 1,5 тысяч волонтеров – железнодорожников. По мере накопления гуманитарный груз передается в отделения Российского Красного креста, откуда направляется жителям Донбасса.

По вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию добровольческого движения «Волонтер ВСЖД» - 8-924-600-26-46.

Фото:РЖД

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Волонтеры ВСЖД собрали более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
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