Волонтеры ВСЖД собрали более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрано на Восточно-Сибирской железной дороге с начала участия во всероссийской акции #МыВместе, сообщили в пресс-службе ВСЖД.На текущей неделе в Иркутское региональное отделение Российского красного креста передана крупная партия помощи, отправленная со станций Таксимо и Новая Чара. Только за последние недели бамовцы собрали более 600 кг продуктов, одежды, детского питания, средств гигиены и других необходимых предметов.Напомним, что на ВСЖД продолжают работу 23 пункта по приему гуманитарной помощи. Они расположены на крупных и узловых станциях магистрали. В общей сложности в процессе сбора помощи задействовано около 1,5 тысяч волонтеров – железнодорожников. По мере накопления гуманитарный груз передается в отделения Российского Красного креста, откуда направляется жителям Донбасса.По вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию добровольческого движения «Волонтер ВСЖД» - 8-924-600-26-46.Фото:РЖД