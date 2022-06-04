Фильм о Бурятии покажут на телеканале «Россия-24»

Фильм под названием «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье в 23:30 на телеканале «Россия-24», сообщили в пресс-службе правительства республики.Фильм рассказывает о развитии промышленности, сельского хозяйства, медицинского туризма в Бурятии, а также – о социальной, научной, спортивной и культурной жизни республики. Зрителей ждет знакомство с крупными промышленными предприятиями. Особое внимание будет уделено импротозамещающим производствам. Не останутся без внимания и инновационные разработки предпринимателей, достижения бурятских ученых.Зрителей России также ждет знакомство с озером Байкал, возможностями медицинского туризма в Бурятии, жизнью и бытом бурят и старообрядцев.Фильм «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье - в 23:30 на телеканале «Россия-24». Время эфиров указано местное.Фото: egov-buryatia.ru