Общество 04.06.2022 в 13:26
Фильм о Бурятии покажут на телеканале «Россия-24»
Зрителей ждет знакомство экономикой Бурятии, с Байкалом, жизнью и бытом бурят и старообрядцев
Текст: Номер один
Фильм под названием «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье в 23:30 на телеканале «Россия-24», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Фильм рассказывает о развитии промышленности, сельского хозяйства, медицинского туризма в Бурятии, а также – о социальной, научной, спортивной и культурной жизни республики. Зрителей ждет знакомство с крупными промышленными предприятиями. Особое внимание будет уделено импротозамещающим производствам. Не останутся без внимания и инновационные разработки предпринимателей, достижения бурятских ученых.
Зрителей России также ждет знакомство с озером Байкал, возможностями медицинского туризма в Бурятии, жизнью и бытом бурят и старообрядцев.
Фильм «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье - в 23:30 на телеканале «Россия-24». Время эфиров указано местное.
Фото: egov-buryatia.ru
Фильм рассказывает о развитии промышленности, сельского хозяйства, медицинского туризма в Бурятии, а также – о социальной, научной, спортивной и культурной жизни республики. Зрителей ждет знакомство с крупными промышленными предприятиями. Особое внимание будет уделено импротозамещающим производствам. Не останутся без внимания и инновационные разработки предпринимателей, достижения бурятских ученых.
Зрителей России также ждет знакомство с озером Байкал, возможностями медицинского туризма в Бурятии, жизнью и бытом бурят и старообрядцев.
Фильм «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье - в 23:30 на телеканале «Россия-24». Время эфиров указано местное.
Фото: egov-buryatia.ru