Общество 04.06.2022 в 13:26

Фильм о Бурятии покажут на телеканале «Россия-24»

Зрителей ждет знакомство экономикой Бурятии, с Байкалом, жизнью и бытом бурят и старообрядцев
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Фильм о Бурятии покажут на телеканале «Россия-24»
Фильм под названием «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье в 23:30 на телеканале «Россия-24», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фильм рассказывает о развитии промышленности, сельского хозяйства, медицинского туризма в Бурятии, а также – о социальной, научной, спортивной и культурной жизни республики. Зрителей ждет знакомство с крупными промышленными предприятиями. Особое внимание будет уделено импротозамещающим производствам. Не останутся без внимания и инновационные разработки предпринимателей, достижения бурятских ученых.

Зрителей России также ждет знакомство с озером Байкал, возможностями медицинского туризма в Бурятии, жизнью и бытом бурят и старообрядцев.

Фильм «Новые возможности Бурятии» выйдет в эфир в субботу в 14:30 и 23:30, а в воскресенье  - в 23:30 на телеканале «Россия-24».  Время эфиров указано местное.

Фото: egov-buryatia.ru
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