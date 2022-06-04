В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии в ближайшие 2-6 часов по южным районам республики ожидается продолжительный сильный дождь, сообщил региональный главк МЧС России с рекомендацей соблюдать меры безопасности.В частности, при сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, лучше оставаться в помещении. Не оставлять детей без присмотра!Правила поведения при ливне; уточните прогноз погоды, в случае ее ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;- если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.Фото: 03.mchs.gov.ru