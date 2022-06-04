Общество 04.06.2022 в 20:06

В Бурятии объявили штормовое предупреждение

По южным районам республики ожидается продолжительный сильный дождь

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Текст: Номер один
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии в ближайшие 2-6 часов по южным районам республики ожидается продолжительный сильный дождь, сообщил региональный главк МЧС России с рекомендацей соблюдать меры безопасности.
В частности, при сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, лучше оставаться в помещении. Не оставлять детей без присмотра!

Правила поведения при ливне; уточните прогноз погоды, в случае ее ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;
- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;
- если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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