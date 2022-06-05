Общество 05.06.2022 в 12:45

В лесах Бурятии нет пожаров

Возгораний не наблюдается двое суток

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Текст: Лариса Ситник
В лесах Бурятии нет пожаров

В Бурятии второй день не обнаруживается новых возгораний в лесах. Они отсутствуют на утро пятого июня, как и не было их утром четвертого июня.

Ранее, третьего июня, сообщалось о ликвидации двух лесных пожаров в Кижингинском и Тункинском районах. Общая площадь возгораний – 0,27 гектаров, было задействовано 22 человека из сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей, а также три единицы лесопожарной техники.

Напоминаем, с восьмого июня штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах составит от 40 тысяч рублей.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и срочно сообщать обо всех возгораниях на «горячую линию» лесоохраны по телефону: 8(3012) 20-44-44.

Отметим, в соседней Иркутской области лесных пожаров сейчас также нет – с ними региону удалось справиться благодаря пожарным-десантникам федерального резерва Авиалесоохраны.


Фото: "Номер один"

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