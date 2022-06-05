В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду

С 8.00 шестого июня в Улан-Удэ стартуют плановые испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых сетей.

Испытания завершатся до 24.00 часов 10 июня.

Подача горячего водоснабжения потребителям Улан-Удэ будет производиться поэтапно с 11 июня по мере проведения испытаний и устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения «ТГК-14» осуществляет подачу горячей воды, наполняя теплоносителем магистрали.

При отсутствии горячей воды после испытаний в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

При обнаружении повреждений на участках теплосетей нужно незамедлительно сообщить в диспетчерскую службу по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.





Фото "Номер один"