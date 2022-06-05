Общество 05.06.2022 в 14:21

В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду

Возвращаться в квартиры горожан она начнет постепенно с 11 июня

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду

С 8.00 шестого июня в Улан-Удэ стартуют плановые испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых сетей.

Испытания завершатся до 24.00 часов 10 июня.

Подача горячего водоснабжения потребителям Улан-Удэ будет производиться поэтапно с 11 июня по мере проведения испытаний и устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения «ТГК-14» осуществляет подачу горячей воды, наполняя теплоносителем магистрали.

При отсутствии горячей воды после испытаний в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую организацию.

При обнаружении повреждений на участках теплосетей нужно незамедлительно сообщить в диспетчерскую службу по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.


Фото "Номер один"

Теги
жкх горячая вода отключение

Все новости

Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных
05.06.2022 в 14:35
В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду
05.06.2022 в 14:21
В Бурятии простятся с погибшим на Украине военным
05.06.2022 в 13:17
В лесах Бурятии нет пожаров
05.06.2022 в 12:45
Клен и ясень могут смягчить сухой климат столицы Бурятии
05.06.2022 в 08:00
В Муйском районе нарушители в ответ на замечания лесничего начали стрелять
05.06.2022 в 07:00
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
04.06.2022 в 20:06
Фильм о Бурятии покажут на телеканале «Россия-24»
04.06.2022 в 13:26
Волонтеры ВСЖД собрали более 7 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
04.06.2022 в 11:49
В Бурятии в поселке Новый Уоян сгорели крыши двух многоквартирных домов
04.06.2022 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных

Финансирование ведется из федерального бюджета

05.06.2022 в 14:35
В лесах Бурятии нет пожаров

Возгораний не наблюдается двое суток

05.06.2022 в 12:45
Клен и ясень могут смягчить сухой климат столицы Бурятии
Экологи в Улан-Удэ продолжат пилотный проект по восстановлению сгоревшего на леса с помощью пермакультуры
05.06.2022 в 08:00
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
По южным районам республики ожидается продолжительный сильный дождь

04.06.2022 в 20:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru