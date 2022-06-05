Общество 05.06.2022 в 14:35

Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных

Финансирование ведется из федерального бюджета

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Текст: Лариса Ситник
Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных

Бурятия дополнительно получит более пяти млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений для сохранения озера Байкал. Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и предприятий города. В результате реконструкции повысится качество очистки, а мощность сооружений вырастет до 130 тыс. куб. м в сутки.

В федеральном бюджете в ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений в Бурятии предусмотрено более 4,1 млрд рублей. Но этого недостаточно. Дополнительная потребность составляет 7,8 млрд рублей. Из них свыше 2,5 млрд рублей было выделено из резервного фонда правительства в начале мая и более 5 млрд рублей предусмотрено в 2023 году.

«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов. Его цель – улучшить экологическое состояние Байкала.


Фото: "Номер один"

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