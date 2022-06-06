В Улан-Удэ по горячим следам задержали мотоугонщика

В Улан-Удэ ночью в Октябрьском районе при патрулировании группа задержания вневедомственной охраны заметила, как юноша пытается завести мотоцикл, и подъехали поближе. При виде патрульного автомобиля молодой человек бросился бежать, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе непродолжительной погони беглеца догнали возле гаражей на улице Приречная. При проверке выяснилось, что у молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, нет документов на мотоцикл.Росгвардейцы установили, что злоумышленник угнал транспортное средство с улицы Лебедева получасом ранее. Он заметил в безлюдном дворе мотоцикл и решил угнать его. Оторвав удерживающую цепь, угонщик укатил байк в соседний двор и там, спрятавшись в кустах, пытался его завести.Задержанный, 17-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление, был доставлен в отдел полиции. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия