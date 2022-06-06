Общество 06.06.2022 в 10:05

В Улан-Удэ по горячим следам задержали мотоугонщика

Он укатил ворованный байк в соседний двор и, спрятавшись, пытался завести его  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ по горячим следам задержали мотоугонщика
В Улан-Удэ ночью в Октябрьском районе при патрулировании группа задержания вневедомственной охраны заметила, как юноша пытается завести мотоцикл, и подъехали поближе. При виде патрульного автомобиля молодой человек бросился бежать, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В ходе непродолжительной погони беглеца догнали возле гаражей на улице Приречная. При проверке выяснилось, что у молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, нет документов на мотоцикл.

Росгвардейцы установили, что злоумышленник угнал транспортное средство с улицы Лебедева получасом ранее. Он заметил в безлюдном дворе мотоцикл и решил угнать его. Оторвав удерживающую цепь, угонщик укатил байк в соседний двор и там, спрятавшись в кустах, пытался его завести.

Задержанный, 17-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление, был доставлен в отдел полиции. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия
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