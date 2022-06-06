В Бурятии сообщили о подорожании дров и угля

С 1 июля на основании приказа Республиканской службы по тарифам увеличиваются предельные цены стоимости кубометра твердого топлива, сообщили в Минсоцзащиты Бурятии.Так, в муниципальных районах, за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, его стоимость составит 1014 руб. за 1 скл.м3 с НДС. В районах Крайнего Севера - 1466,26 рублей, а в Улан-Удэ – 1352 рубля.Предельно максимальные цены на уголь увеличатся в Кабанском районе до 3189 рулей за 1 тонну с НДС, в Мухоршибирском районе - до 1662 рублей, в Селенгинском районе - до 679 рублей. Стоимость тонны угля в Улан-Удэ установлена в пределах 2423 рублей с учетом НДС, в Северобайкальске - 1680 рублей, в Джидинском районе - 2742 рублей.Минсоцзащиты Бурятии уточняет, что расчет будет производиться по утвержденным тарифам в соответствии с действующим законодательством.Фото: «Номер один»